Doncic l'ispirazione, l'NBA il sogno: il baby Matteo Spagnolo è pronto all'esordio con la Nazionale

‘’Se vuoi continuare a palleggiare con il pallone, te ne compri uno’’. Questo il chiaro, deciso e costruttivo rimprovero di Coach Laso nel corso di un’amichevole di precampionato giocata contro lo Zenit che qualche mese fa ha fatto conoscere anche ai meno esperti l’identità di Matteo Spagnolo. Playmaker classe 2003, nato a Brindisi ed esploso cestisticamente nella Stella Azzurra prima di trasferirsi nell’olimpo del basket europeo, nella cantera del Real Madrid.

" Ero impegnato in un torneo a Belgrado, il giorno dopo noi della Stella avremmo incontrato il Real in finale. Mi chiama papà: Il Real ti cerca, vuole che tu vada a vedere le loro strutture e farti firmare il contratto. Gli chiesi se fosse uno scherzo. In ballo c’era il Real, non un club qualunque. Era tutto vero. Mi trasferii nell’estate 2018. "

Talento cristallino e doti innate del 16enne che non sono certo passate inosservate al Coach della Nazionale azzurra Meo Sacchetti, che in vista delle sfide di qualificazioni ad EuroBasket 2021 ha voluto puntare sul giovanissimo play. Italia già qualificata in quanto paese ospitante e, allora, spazio agli esperimenti, con la sfida d’esordio di questa sera contro la Russia in cui gli occhi non potranno che essere puntati sul piccolo Matteo per cui l’esordio rappresenterebbe il coronamento di un sogno.

Video - Coppa Italia Show: il film completo della Final Eight di Pesaro vinta dalla Reyer Venezia 24:30

" Non mi aspettavo neppure la convocazione, figuriamoci l’esordio. "

Come dichiarato alla Gazzetta dello Sport, l’idolo indiscusso è da sempre LeBron James anche se, ormai da qualche mese, parlando di canterani del Real c’è qualcuno che oltreoceano sta facendo parlare davvero molto bene di se: Luka Doncic, il punto di riferimento di ogni ragazzo che cresce in maglia blanca, e così anche del nostro Matteo Spagnolo, il cui sogno è naturalmente quello di arrivare in NBA. La strada, come ammesso dallo stesso ragazzo, sarà molto dura ma d’altronde sognare non costa nulla. Intanto, questa sera, al PalaBarbuto di Napoli sarà anche la sua sera, l’appuntamento con la storia per un ragazzo di 16 anni pronto all’esordio con la propria Nazionale maggiore.

" Punto al massimo, quindi vorrei vedermi in Nba. È tosta, perché bisognerebbe essere un tipo alla Doncic. Però c’è sempre un percorso per arrivarci, diciamo che un primo step sarebbe giocare l’Eurolega. "

Facendo un passo indietro, com’è andata a finire dopo il rimprovero di Pablo Laso? Tripla in uscita dal time-out e 5 punti consecutivi messi a referto. Niente male per un ragazzino...