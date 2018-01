Sassari in Europe Cup, Capo orgogliosa ma Ventspils passa in Sicilia

UNET Holon-Dinamo Sassari 92-103

Grandissima gara per il Banco di Sardegna, che in Israele dà continuità all’ottima vittoria ottenuta sabato sera a Sassari contro Torino. Inizia subito forte la squadra di coach Pasquini che nei primi due quarti tira 7/11 dalla lunga distanza, 56% totale dal campo; spezzando subito le gambe agli avversari. Ci prova Pnini per l’Holon, accendendosi nel terzo quarto con un 3/3 da oltre l’arco che riavvicina i suoi fino a -2 (67-69). Non demorde la squadra sarda, che trova la forza di reagire al parziale dei padroni di casa e allungare fino al +11 con cui chiudono e vincono l’incontro. Risultato finale 92-103. Buonissime prove per il solito Pierre, ormai una certezza nel roster sassarese e Planinic, autori di 22 e 20 punti. Nonostante l’assenza di Scott Bamforth, Spissu e compagni giocano da squadra vera, accedendo matematicamente alla FIBA Europe Cup.

SikeliArchivi Capo d’Orlando-Ventspils 68-79

Prova di orgoglio di Capo d’Orlando all’ultima apparizione europea davanti al proprio pubblico, ma alla fine arriva un’altra sconfitta contro i lettoni del Ventspils, ancora in corsa per la qualificazione. Capo parte forte (11-6) con un Kulboka irreale (chiude con 19 punti e 7/9 al tiro più 7 rimbalzi), i lettoni reagiscono subito e rimettono in equilibrio la sfida che scorre via con continui ribaltamenti nel punteggio fino al 20′. Il massimo vantaggio non supera i 2 punti. La squadra di Di Carlo riparte forte e trova in avvio di terzo quarto quelle triple che avevano scheggiato il ferro nei primi 20′, allungando sul +9. Il Ventspils, che ha qualche motivazione in più, prova a reagire guidata soprattutto da Ubilla e Jucikas e riuscendo a chiudere il gap proprio in vista della sirena del terzo quarto con una tripla di Jakovics. E’ l’antipasto di quello che succederà in avvio di ultimo quarto, in cui la squadra lettone alza l’intensità difensiva e piazza un break di 2-15 che fa scappare il Ventspils oltre la doppia cifra di margine e chiude di fatto la partita.

(a cura di Fabrizio Quattrini e Lucio Usai)

