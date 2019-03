Sarà Spagna-Germania nella finale dell’Eurocup 2019. Dopo gara-2 delle semifinali Valencia ed Alba Berlino hanno staccato il pass per l’ultimo atto della competizione, battendo per la seconda volta consecutiva rispettivamente i russi dello Unics Kazan e gli spagnoli del Morabanc Andorra.

Grande prestazione in terra russa per Valencia, che si è imposto 79-73 al termine di una partita combattuta e che si è decisa solamente nei momenti finali. Ottima prestazione tra le fila degli spagnoli per Sam Van Rossom e Matt Thomas, entrambi autori di 15 punti.

Finisce il sogno di Michele Vitali e del suo Morabanc Andorra, sconfitto in casa per 87-81 dall’Alba Berlino, che ha costruito il break decisivo tra secondo e terzo quarto, chiuso poi avanti di undici punti. Peyton Siva è il trascinatore dei tedeschi con 21 punti, mentre ad Andorra non bastano i 17 di Jerome Jordan. Michele Vitali ha chiuso con otto punti in 22 minuti di gioco.

Vuoi vedere tutte le puntate di Run’n’Gun? Clicca qui!