Vittoria convincente per il Valencia Basket nel primo atto della finale di EuroCup 2018-2019. Al Pabellon Fuente de San Luis, meglio conosciuto come “La Fonteta“, la formazione allenata da Jaume Ponsarnau sconfigge l’Alba Berlino con il punteggio di 89-75, maturato dopo un grande terzo quarto. Protagonisti della serata sono i due Thomas, l’ex Avellino Will (con 22 punti) e Matt (con 16), mentre la formazione tedesca ne trova 17 da quel Peyton Siva che qualcuno ricorderà per esser stato a Caserta nella stagione 2015-2016 e compagno di squadra di Gigi Datome ai Detroit Pistons.

La partita

La prima fuga è di Valencia, con un parziale di squadra nella seconda metà del primo periodo che porta i padroni di casa dal 9-10 al 20-13 senza che l’Alba possa offrire un valido confronto. I due Thomas non sono parenti di sangue, ma sul campo danno spettacolo e portano gli spagnoli sul +10 (28-18). L’Alba, però, trova un grande Hermannsson per macinare punti nella ricerca, completata, della parità sul 35-35 e poi sul 38-38, ma è una tripla di San Emeterio a nove secondi dalla sirena a mandare tutti al riposo sul 41-38.

Il parziale definitivo, un tennistico 30-15, Valencia lo realizza nel terzo periodo, sospinta dal suo veterano San Emeterio e da un ottimo Sam Van Rossom, che è stato a Pesaro tra il 2008 e il 2010. Dal 71-53 con cui cominciano gli ultimi dieci minuti l’Alba prova a riprendersi con uno 0-8 firmato per la maggior parte da Thiemann, ma i padroni di casa riescono a controllare con un certo agio la situazione e a portarsi sull’1-0 in questa serie al meglio dei tre incontri. Venerdì ci sarà la rivincita a Berlino (LIVE su Eurosport Player), con l'Alba che cercherà di forzare il ritorno alla Fonteta lunedì 15.

Il tabellino

VALENCIA BASKET-ALBA BERLINO 89-75 (20-13, 41-38, 71-53)

VALENCIA: Abalde 2, Labeyrie 7, Diot, Van Rossom 15, W. Thomas 22, Tobey 3, Dubljevic 9, Martinez, San Emeterio 11, M. Thomas 16, Sastre 2, Doornekamp 2. All. Ponsarnau

BERLINO: Saibou, Siva 17, Giffey 7, Schneider, Hermannsson 16, Wagner 2, Ogbe 1, Giedraitis 9, Thiemann 8, Clifford 4, Nnoko 4, Sikma 7. All. Garcia