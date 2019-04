Valencia Basket - ALBA Berlino 89-63

E' tripudio arancione a "La Fonteta" dove Valencia travolge l'Alba Berlino nella decisiva gara 3 di finale, conquista l'EuroCup, la quarta della sua storia, e soprattutto strappa il pass per l'EuroLega 2019-20. Dopo la sconfitta di venerdì in Germania, la squadra allenata da Jaume Ponsarnau ritrova il pubblico amico, non fallisce la sfida decisiva e si conferma la più forte dell'intera manifestazione, chiusa con un bilancio di 20 vittorie e appena tre sconfitte, e con Will Thomas eletto MVP della serie.

La partita non inizia bene per i padroni di casa, infatti è l'Alba a portarsi sull'11-0 e poi sul 14-4 con una tripla di Giedraitis. E' solo un fuoco di paglia perchè poi si mettono al lavoro Matt Thomas e Dubljevic, Valencia chiude il primo periodo a -1 (17-18) e poi nel secondo quarto dilaga. I padroni di casa producono un break di 16-2 per il +10, poi Thomas e San Emeterio colpiscono dall'arco e si va all'intervallo sul 46-33 per gli arancioni, con 8 su 15 da tre e 12 assist di squadra.

Nella ripresa non c'è partita, l'Alba Berlino non sa come frenare il meccanismo offensivo perfetto degli arancioni e in attacco sbatte in continuazione contro la difesa di casa. E' uno show di Valencia con Sastre e Doornekamp che fanno +20 con due missili (61-41), poi negli ultimi 10' è il solito Dubljevic a chiudere il discorso, prima della tripla del +28 di Abalde che fa partire i titoli di coda. Alla sirena esplode il tripudio arancione, il pubblico de "La Fonteta" è in visibilio e Valencia festeggia, col capitano Rafa Martinez che alza al cielo l'Eurocup 2019.

Ottima prova di Matt Thomas, 19 punti con 5 triple, bene San Emeterio, 18, ma il migliore di serata è Bojan Dubljevic, dominante con 18 punti, 8 rimbalzi e 3 assist. Per l'Alba Berlino si salvano solo Giedraitis e Siva, 19 e 14 punti rispettivamente.

Vuoi vedere tutte le puntate di Run’n’Gun? Clicca qui!