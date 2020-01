Brescia è sontuosa in difesa e centra un grande successo contro Oldenburg

Germani Basket Brescia - EWE Baskets Oldenburg 70-67

Grande, grandissima vittoria della Germani Basket Brescia nelle Top16 di EuroCup. La formazione di coach Esposito ritorna al successo dopo il k.o. di Venezia e lo fa con autorità, costringendo uno dei migliori attacchi della competizione, quello dell’EWE Baskets Oldenburg, a segnare solamente 67 punti (84 di media prima di oggi). Rickey Paulding parte subito forte, piazzando 5 punti in fila e creando subito problemi alla difesa dei padroni di casa. La Germani sceglie però di raddoppiare sistematicamente Rasid Mahalbasic in difesa e di creare subito molte soluzioni da oltre l’arco in pick&pop, specie con Ken Horton. Lo stesso Mahalbasic si mette allora al servizio dei compagni nel ruolo, per lui non certo insolito, di rifinitore, e coach Esposito è costretto a ricorrere al primo timeout dopo nemmeno 6’ di gioco (10-14). Nonostante il 2/9 da 3 punti di squadra (0/7 consecutivo dopo il 2/2 iniziale), la difesa e alcuni buoni uno-contro-uno degli esterni permettono a Brescia di restare a contatto al termine del 1° quarto (16-20). Andrea Zerini è monumentale in difesa su Mahalbasic nelle battute iniziali della frazione successiva, ma tocca ad Awudu Abass e Ken Horton piazzare i canestri che mantengono invariati gli equilibri (23-26 al 14’). Braydon Hobbs prova a dare una spallata decisiva alle resistenze biancoblu, piazzando 2 bombe consecutive da assoluto fenomeno e dando il provvisorio massimo vantaggio a Oldenburg (23-32). I padroni di casa soffrono però soprattutto le letture e le doti da passatore di Mahalbasic, il quale sale nuovamente in cattedra e smista cioccolatini semplicemente da scartare a molti dei suoi compagni. Tyler Larson gli dà manforte e così l’EWE chiude avanti di 8 lunghezze (34-42) il 1° tempo della sfida.

La difesa della Germani lavora benissimo in apertura di ripresa, costringendo la squadra di coach Drijencic a trovare solamente 4 punti nei primi 4’30’’ (peraltro tutti realizzati dal solito Mahalbasic). Le triple degli esterni e le accelerazioni verso il ferro di Abass ricuciono progressivamente le distanze e riportano la sfida in parità (46-46) a metà 3° quarto, coronando un parziale di 12-4. DeAndre Lansdowne piazza l’ennesima bomba biancoblu del quarto e dà il primo vantaggio ai padroni di casa a 2’35’’ dal termine della frazione, ma Robin Amaize ha idee diametralmente opposte e tenta quanto meno di rendere meno amaro il periodo per gli ospiti, piazzando 3 punti consecutivi e tenendo a contatto i suoi (51-50) al 30’ del match. Chiave del 3° quarto sicuramente la difesa di Brescia, che ha prodotto ben 5 palle perse di Oldenburg e la scelta di coach Drijencic di perseverare con Justin Sears, in evidente difficoltà contro Tyler Cain, anziché rimettere sul parquet Mahalbasic. Luca Vitali sale di colpi nei primi possessi dell’ultimo periodo di gioco, prendendosi ottime iniziative in arresto e tiro e servendo al meglio, questa un’eterna certezza, i compagni. Armani Moore fa la voce grossa a rimbalzo offensivo, ma gli ospiti non riescono a concretizzare tutti gli extra-possessi garantiti dal suo numero 2, così Horton piazza la tripla del massimo vantaggio Brescia (61-54). Ancora la coppia Horton-Vitali risponde a Mahalbasic, capace di realizzare perfino una tripla pur di tenere viva la sfida, e a meno di 3’ dal termine dei tempi regolamentari Brescia è avanti di 8 lunghezze (68-60). La partita sembra terminare lì, ma Larson ha ancora una cartuccia da sparare e non esita a farlo, con la tripla che vale il provvisorio -2 (68-66) ospite a 15’’ dalla sirena. La mano di Lansdowne non trema minimamente nei liberi che valgono la certezza del successo e il PalaLeonessa può tributare una grande ovazione per una squadra che non smette mai di stupire. MVP, valutazione alla mano, Horton (17 punti e 4 rimbalzi), ma ottimo l’apporto di Vitali nell’ultimo quarto (7 punti) e di Cain (13 rimbalzi). Assente Travis Trice, che potrà essere tesserato solamente nella finestra tra girone d'andata e girone di ritorno di questa fase dell'EuroCup, quindi presumibilmente a referto nel ritorno contro i tedeschi di settimana prossima.

Il tabellino

Germani Basket Brescia : Zerini, Warner, Abass 12, Cain 8, Vitali 10, Laquintana 2, Lansdowne 10, Silins 2, Guariglia n.e., Horton 17, Moss 9, Sacchetti. All. Esposito.

: Zerini, Warner, Abass 12, Cain 8, Vitali 10, Laquintana 2, Lansdowne 10, Silins 2, Guariglia n.e., Horton 17, Moss 9, Sacchetti. All. Esposito. EWE Baskets Oldenburg: Moore 4, Hobbs 6, Sears 1, Tadda, McClain, Kessen n.e., Amaize 3, Paulding 18, Mahalbasic 13, Schwethelm 6, Larson 16. All. Drijencic.

