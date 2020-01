Brescia si complica la vita: perde a Oldenburg 89-84, ribaltata la differenza canestri

EWE Baskets Oldenburg-Germani Brescia Leonessa 89-84

Con due giornate ancora in calendario, il gruppo F delle Top 16 di Eurocup rimane un rebus: la sconfitta della Germani Brescia nella trasferta tedesca di Oldenburg lascia le quattro squadre appaiate con lo stesso record (2-2), ma, in virtù della classifica avulsa, Leonessa e Reyer Venezia scivolano ad occupare gli ultimi due posti alle spalle del Promitheas Patrasso e del già citato Oldenburg.

La squadra tedesca festeggia la sesta vittoria consecutiva sul parquet amico della Grosse EWE Arena, condita, però, da un enorme spavento nel finale: nonostante il +15 toccato all'intervallo lungo (52-37), Oldenburg subisce la perentoria reazione della formazione di coach Vincenzo Esposito, capace di arrampicarsi fino al -2 nei secondi conclusivi del match. Sarà poi una giocata da tre punti di Rasid Mahalbasic a chiudere i conti per l'89-84 che ribalta la differenza canestri dopo la sconfitta dell'andata (Brescia vinse 70-67).

Già spina nel fianco per la difesa bresciana nella partita del PalaLeonessa, Mahalbasic si conferma con un'altra serata all-around da 16 punti, 6 rimbalzi e 9 assist, perfettamente sostenuto da un Ricky Paulding on-fire da 22 punti e 7/12 al tiro. La Leonessa paga a caro prezzo le 16 palle perse (stesso numero degli assist) e non sono sufficienti un Awudu Abass da 21 punti (4/7 da due, 3/5 dall'arco, ma anche 6 palle perse), i 14 punti di DeAndre Lansdowne e i 13 con 8 rimbalzi di Ken Horton. Brescia tornerà in campo mercoledì 5 febbraio nella trasferta in Grecia contro il Promitheas Patrasso, match-fondamentale per la caccia ai playoff: la partita sarà trasmessa in LIVE-Streaming su Eurosport Player dalle ore 18.30.

Il tabellino

EWE Baskets Oldenburg : Hobbs 15, Tadda, Paulding 22, Mahalbasic 16, Schwethelm 9; Moore 13, McClain 2, Kessen 6, Amaize 2, Larson 4. N.e.: Sears, Hollatz. All.: Drijencic.

: Hobbs 15, Tadda, Paulding 22, Mahalbasic 16, Schwethelm 9; Moore 13, McClain 2, Kessen 6, Amaize 2, Larson 4. N.e.: Sears, Hollatz. All.: Drijencic. Germani Brescia Leonessa: Abass 21, Cain 7, Vitali 2, Lansdowne 14, Horton 13; Zerini 8, Trice 7, Laquintana 5, Silins 2, Guariglia, Sacchetti 5. N.e.: Warner. All.: Esposito.