Buona la prima per Brescia nelle Top 16! Abass e Luca Vitali stendono il Promitheas 63-57

Germani Brescia-Promitheas Patrasso 63-57

Inizia col piede giusto l'avventura della Germani Brescia nelle Top 16 di Eurocup: la squadra di Enzo Esposito, terza in campionato, supera i greci del Promitheas Patrasso nella prima giornata del gruppo F, dove c'è anche la Reyer Venezia, impegnata mercoledì sera sul campo dell'Oldenburg. Per la Leonessa si tratta dell'ottava vittoria consecutiva in tutte le competizioni e quella coi greci è arrivata nonostante le assenze di Horton e Silins: decisivo Awudu Abass che segna 13 dei suoi 19 punti finali in un eccezionale quarto periodo; bene anche Luca Vitali, 14 punti, e Tyler Cain, 12. Il Promitheas, che ha 12 punti da Mantzaris (appena arrivato dall'Unics Kazan) e Fieler, gioca un primo tempo pessimo (3 punti nel secondo quarto), rimonta da -14 nel terzo periodo ma poi nell'ultimo deve arrendersi ad un clamoroso Abass dopo aver toccato il +6.

La gara del PalaLeonessa inizia a punteggio basso, tanti errori e diverse palle perse, il Promitheas tocca subito il +8, poi ci pensa Vitali con due triple a tenere la Germani a contatto a fine primo quarto, 10-15. Nel secondo periodo i greci vanno letteralmente in tilt, non segnano mai (3 punti in 10') e Brescia ne approfitta: Zerini, Abass e Cain trovano buone soluzioni e all'intervallo è 26-18 (4 su 27 da tre e 14 palle perse complessive per le due squadre). La ripresa vede un buon inizio della Germani, Cain fa +10, Vitali mette la sua terza tripla per il +12 e Cain da sotto regala ai suoi il massimo vantaggio, +14 sul 38-24. Per Patrasso sembra la fine e invece la squadra greca si sblocca: sono Lypovyy e Babb a prendere in mano la situazione e a confezionare un parziale di 12-0 per il -1, poi Mantzaris segna dall'arco il canestro del sorpasso sul 41-40 al 30'.

L'inerzia del Promitheas prosegue anche nell'ultimo periodo e ancora Mantzaris porta i suoi a +6 sul 49-43. La Germani fatica a costruire buoni tiri e allora servono le iniziative personali: Laquintana si inventa la tripla del -3, poi sale in cattedra Abass! L'ex capitano di Cantù segna 10 punti consecutivi per il +5 Brescia (55-52) e infine mette la tripla decisiva sul 63-54 che spezza definitivamente la resistenza dei greci.

La Leonessa tornerà in campo sabato alle 20 per il primo anticipo di Serie A sul campo della Grissin Bon Reggio Emilia mentre in Eurocup la Germani avrà il derby contro la Reyer Venezia martedì 14 gennaio alle ore 20 (diretta su Eurosport Player).

Germani Brescia : Zerini 4, Warner, Abass 19, Cain 12, L. Vitali 14, Laquintana 4, Lansdwone 5, Naoni, Guariglia, Moss 2, Sacchetti 3. All. Esposito.

Promitheas Patrasso: Babb 6, Lypovyy 11, Agravanis 5, Mavrokefalidis 2, Kaselakis, Mantzaris 2, Katsivelis, Fieler 12, Robinson, Ellis 9, Mantzoukas ne, Bazinas ne. All. Giatras.