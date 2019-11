EWE Oldenburg-Dolomiti Energia Trentino 106-88

A cura di Davide Fumagalli. La Dolomiti Energia Trentino perde malamente in Germania e rischia di compromettere la corsa alle Top 16, traguardo invece raggiunto dall'Oldenburg in virtù anche del successo del Buducnost sul campo dell'Arka Gdinya. La squadra di Brienza, senza Aaron Craft, operato al ginocchio, incappa nella terza sconfitta di fila dopo quelle con Buducnost e Cremona, e conferma gli altri e bassi che stanno contraddistinguendo questa stagione dell'Aquila. Inutili i 25 punti di Blackmon, i 15 di Knox, i 13 di Gentile e i 12 punti Mezzanotte, al suo primato personale in coppa. Per Oldenburg brillano due ex "italiani": l'ex varesino Larson esplode con 31 punti mentre Blakes, lo scorso anno a Cantù, ne aggiunge 21.

L'avvio di partita è eccezionale per Trento con un Mezzanotte in spolvero che segna 7 dei primi 13 punti di squadra; l'Aquila allunga e tocca il +12 (25-13) grazie a Blackmon e Kelly. Alla fine del primo quarto è 28-22. In avvio di secondo periodo però la Dolomiti Energia si ferma, l'Oldenburg sorpassa sul 33-32 con una tripla di Paulding, poi da lì è un botta e risposta fino all'intervallo, dove le squadre vanno sul punteggio di 46-44 per gli ospiti. Nella ripresa l'inerzia resta a favore dei tedeschi che allungano sul +9 (59-50), poi Blakes a suon di triple respinge il ritorno di Trento che si porta anche a -2 con una tripla di Mian (69-67) ma non va oltre e così nell'ultimo periodo è uno show dei tedeschi. Infatti, sul 74-71, Oldenburg produce un break di 15-0 e sostanzialmente archivia la pratica. Trento risale fino a -11 ma non c'è spazio per riaprire il discorso e così Oldenburg può far scattare la festa.

La Dolomiti Energia tornerà in campo domenica sera al Taliercio per sfidare Venezia, che invece alle Top 16 di Eurocup c'è già: le speranze di accedere alla seconda fase per l'Aquila passano dalla Polonia, servirà un successo sull'Arka Gdynia mercoledì 11 dicembre alle ore 20 (tutto LIVE su Eurosport Player).

EWE Oldenburg: Hobbs, Blakes 21, Sears 6, Tadda, Tadda 4, Kessen, Hollatz, Paulding 18, Mahalbasic 17, Schwethelm, Boothe 11, Larson 31. All. Drijencic.

Dolomiti Energia Trentino: Kelly 7, Blackmon 25, Gentile 13, Pascolo ne, Forray 10, Knox 15, Mezzanotte 12, King 3, Lechtaler ne, Picarelli ne. All. Brienza.

Video - Highlights: EWE Oldenburg-Dolomiti Energia Trentino 106-88 03:31

Morabanc Andorra-Segafredo Virtus Bologna 93-79

A cura di Daniele Fantini. Alla Virtus Bologna non basta un primo tempo delizioso di Milos Teodosic per evitare la seconda sconfitta in Eurocup (e in stagione) nella trasferta ad Andorra. La star delle Vu nere scrive 19 punti e 4 assist con 4/6 dall'arco in 15' per poi restare in panchina per l'intero secondo tempo, scelta tecnica di Sasha Djordjevic per testare psicologicamente la forza del gruppo se privato della sua star: dal fondo del pino, Teodosic osserva la sua Virtus reagire inizialmente e balzare a +3 all'ultimo mini-riposo, salvo poi soccombere malamente sotto la violenta reazione della formazione di casa, che con un mega-parziale di 27-10 nel periodo conclusivo vola via verso il +15 pareggiando anche la differenza canestri della gara d'andata.

Video - 19 punti e 4 assist nel solo primo tempo ad Andorra: Milos Teodosic è sempre una meraviglia 02:10

Bologna, già priva di una pedina fondamentale come Kyle Weems, paga in maniera molto salata i pessimi avvii dei primi due periodi: dopo aver incassato un 14-0 iniziale (poi dilatatosi sul 22-7), la squadra di Djordjevic concede un altro 10-0 nel secondo periodo (37-22) che rende la partita una lunghissima ed estenuante rincorsa. Bologna gira a sprazzi ricalcando le fiammate di Teodosic, ma una bassa intensità difensiva concede troppe triple comode ai tiratori di Andorra che tengono le mani ben in caldo: all'intervallo lungo è 52-44 con uno scintillante 9/14 dall'arco dei padroni di casa.

Video - Stefan Markovic con una visione spettacolare: alleyoop da metacampo per la schiacciata di Hunter 00:31

La risposta emotiva tanto attesa da Djordjevic arriva, improvvisa, nella seconda metà di un terzo periodo cominciato con una Virtus ancora contratta e confusa in attacco senza il lume di Teodosic: le seconde linee costruiscono un break di 4-16 con tanta difesa, l'unica vera scintilla di Frank Gaines e un paio di bombe di Cournooh e Baldi Rossi per il +3 (66-69) all'ultimo mini-riposo. La speranza di una grande vittoria in rimonta, però, svanisce nelle battute iniziali del quarto periodo, quando Andorra replica piazzando un controbreak di 17-3 cavalcando le ottime letture di Clevin Hannah (9 punti, 13 assist) e la serata di fuoco di Frantz Massenat, top-scorer assieme a Bandja Sy con 17 punti e 4/5 dall'arco.

Morabanc Andorra: Sy 17, Llovet 8, Massenat 17, Hannah 9, Todorovic 5; Perez 6, Walker 8, Jelinek 16, Senglin 4, Musli 3. N.e.: Colom, Diagne. All.: Navarro.

Sy 17, Llovet 8, Massenat 17, Hannah 9, Todorovic 5; Perez 6, Walker 8, Jelinek 16, Senglin 4, Musli 3. N.e.: Colom, Diagne. All.: Navarro. Segafredo Virtus Bologna: Gaines 18, Markovic 6, Ricci, Delia 3, Cournooh 3; Pajola 3, Baldi Rossi 6, Hunter 7, Teodosic 19, Gamble 14. N.e.: Deri, Nikolic. All.: Djordjevic.