Umana Reyer Venezia-Tofas Bursa 76-65

A cura di Davide Fumagalli. Prosegue la risalita dell'Umana Reyer Venezia che al Taliercio di Mestre batte il Tofas Bursa e conquista la prima vittoria stagionale in Eurocup. Dopo quattro ko di fila, due dei quali in coppa con Partizan Belgrado e Lokomotiv Kuban, la squadra di De Raffaele fa seguito all'ottimo successo di domenica scorsa in campionato contro Cantù e si sblocca nel gruppo B. Gli orogranata vincono il match in difesa, costringendo i turchi ad appena 65 punti e a basse percentuali al tiro (46% da due e 19% da tre), mentre in attacco si registrano cinque giocatori in doppia cifra: spicca Austin Daye con 15 punti e 8 rimbalzi, bene anche Bramos, 14 con 4 triple. Per il Tofas Bursa, al secondo ko di fila dopo quello di Belgrado col Partizan, si salva solo Devin Williams: il lungo è immarcabile con 28 punti (10 su 16 ai liberi) e 10 rimbalzi.

Video - Appena può, Venezia fa contropiede: spiegano Watt e Tonut 00:40

La partita del Taliercio vede una Reyer partire a rallentatore ma poi la squadra di De Raffaele si sveglia coi canestri di Daye e Watt (11-11), poi è Bramos con due triple, una delle quali sulla sirena, a griffare il 22-18 del primo riposo. Nel secondo periodo Venezia aumenta i giri del proprio motore, Filloy firma il +9, Vidmar segna due canestri consecutivi e Tonut vola al ferro per il +14 (38-24). Il Tofas Bursa annaspa ma chiude il primo tempo con un onorevole -11 (42-31) grazie alla bomba di Sammy Mejia, ex Capo d'Orlando. Il terzo periodo si apre coi turchi che risalgono fino a -4 presi per mano dall'immarcabile Devin Williams, ma il centro americano è totalmente da solo e l'Umana Reyer allunga di nuovo fino al 58-49 del 30' grazie alle bombe di Bramos e Tonut. La partita è nelle mani dei padroni di casa, il Tofas Bursa non reagisce, Austin Daye dalla lunetta fa +15 (66-51) e poi nel finale è il solito Bramos a chiudere il discorso con la tripla del 76-62 a meno di 3' dal termine.

L'Umana Reyer tornerà in campo sabato sera per il derby al PalaVerde contro la De' Longhi Treviso, valido per la 5a giornata di Serie A, mentre martedì prossimo Venezia giocherà ancora in casa in Eurocup contro i francesi del Limoges (LIVE su Eurosport Player).

Umana Reyer Venezia : Udanoh 4, Stone, Bramos 14, Tonut 10, Daye 15, De Nicolao 5, Filloy 10, Vidmar 8, Chappell, Watt 10, Cerella, Pellegrino ne. All. De Raffaele.

Tofas Bursa: Mustafa, Durmaz 3, Ugurlu 2, Ermis 2, Tuna ne, White 8, Mejia 9, Phillip 5, Lojeski 6, Williams 28, Yasar 2. All. Ene.

Video - Highlights: Umana Reyer Venezia-Tofas Bursa 76-65 03:33

Segafredo Virtus Bologna-MoraBanc Andorra 87-72

A cura di Daniele Fantini. Due giorni dopo essersi presa la vetta della classifica in solitaria in campionato, la Virtus Bologna supera anche il primo vero esame in Eurocup superando il Morabanc Andorra 87-72 al Paladozza, rimanendo imbattuta in stagione in tutte le competizioni con un record complessivo di 7-0. La Virtus risponde da grande squadra a un inizio spiritato degli avversari, spinti sul 17-28 al primo mini-riposo grazie a un surreale 7/9 dall'arco e un parzialone di 1-12 in chiusura di primo periodo, facendo quadrato sulle armi già affilate nelle precedenti uscite: una difesa asfissiante di squadra che concede soltanto 21 punti nei quarti centrali, sfruttamento dei vantaggi in vernice con un Julian Gamble immarcabile (19 punti con 9/9 al tiro prima dell'espulsione per tecnico e antisportivo a 7' dalla fine), e ispirazioni d'altro livello create dalle menti di Milos Teodosic (15 punti con 8 assist) e Stefan Markovic (10 punti, 8 rimbalzi e 7 assist), a tratti devastanti quando schierati assieme sul parquet.

Video - Milos Teodosic fa contenta tutta la Virtus Bologna: 8 assist smazzati contro il Morabanc Andorra 01:20

Nel secondo periodo, come detto, la Virtus spegne con una difesa ferrea la scintilla iniziale andorrana e mette la museruola a Clevin Hannah, l'avversario più pericoloso con 15 punti e 4 triple: Teodosic inizia a connettere dopo un avvio un po' stentato, Gamble si mangia qualsiasi difensore sotto canestro e Frank Gaines (11 punti) scalda la mano coronando un controparziale di 26-10 per il sorpasso sul 43-38 all'intervallo lungo. La stretta difensiva non cala nel terzo periodo, ispirata anche dall'ottimo apporto degli italiani Cournooh, Pajola e Baldi Rossi: Teodosic continua a smazzare assist ed è poi proprio lo stesso Baldi Rossi a suggellare con 8 punti e due triple un parziale di 11-0 in chiusura di quarto che spacca definitivamente l'inerzia (64-49 al 30'). Un time-out psicologico di Djordjevic riassetta la squadra dopo un paio di distrazioni evitabili nelle battute iniziali del quarto periodo, e la Virtus, ormai padrona della partita, chiude quasi in accademia, con Teodosic e Markovic a farsi contenti a vicenda per l'87-72 finale.

Video - Partita perfetta di Julian Gamble: 19 punti con 9/9 al tiro nella vittoria della Virtus su Andorra 01:25

Bologna, ora in vetta in solitaria anche in Eurocup in attesa della partita dell'AS Monaco di mercoledì sera, tornerà in campo martedì 22 ottobre nella trasferta greca contro il Promitheas Patrasso, gara in Live-Streaming su Eurosport Player dalle ore 18:20.

Segafredo Virtus Bologna : Gaines 11, Markovic 10, Ricci 5, Weems 6, Gamble 19; Pajola 2, Baldi Rossi 10, Delia 2, Cournooh, Hunter 7, Teodosic 15. N.e.: Nikolic. All.: Djordjevic.

: Gaines 11, Markovic 10, Ricci 5, Weems 6, Gamble 19; Pajola 2, Baldi Rossi 10, Delia 2, Cournooh, Hunter 7, Teodosic 15. N.e.: Nikolic. All.: Djordjevic. MoraBanc Andorra: Sy 4, Massenat 5, Hannah 15, Diagne 9, Walker 5; Perez 3, Llovet 7, Todorovic 7, Colom, Jelinek 10, Senglin 7. All.: Navarro.