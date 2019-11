Cedevita Olimpija Lubiana-Germani Brescia 73-62

Brutto passo falso per la Germani Brescia che, dopo il ko di Treviso in campionato, perde malamente all'Arena Stozice di Lubiana e vede complicarsi il cammino verso le Top 16. Con un successo la Leonessa avrebbe ipotecato il passaggio del turno e invece così si riapre del tutto il discorso a due giornate dal termine, a maggior ragione col Cedevita Olimpia che torna in corsa proprio grazie alla vittoria, dato che un risultato diverso sarebbe stato matematicamente fuori. Un ko che fa doppiamente male per Brescia perchè viene ribaltato il +7 dell'andata! Per Lubiana decisivi gli americani Boaright e Miller-McIntyre, 14 punti a testa, mentre Brescia ha 13 punti da Horton e 10 da Abass, Moss e Lansdowne, anche se pesano le 19 palle perse e il 6 su 11 ai liberi.

La partita è equilibrata in avvio, la Germani inizia sotto 9-3 ma poi mette la testa avanti sul 16-13 con le triple di Vitali e Lansdowne, e al 10' conduce 20-19. Nel secondo quarto Brescia va in tilt per oltre 5', non segna praticamente mai e finisce a -9 sul 33-24. Ci pensa Warner a svegliare la Leonessa ma all'intervallo è -12 sul 38-26 per la tripla sulla sirena di Miller-McIntyre. La ripresa vede un ottimo avvio della Germani che torna fino a -3 (38-35) approfittando delle difficoltà del Cedevita, poi addirittura -2 (44-42) coi liberi di Moss e Sacchetti, purtroppo però l'aggancio non arriva e i padroni di casa scappana di nuovo sul +11 con Boatright e al 30' sono in controllo sul 51-43. Nell'ultimo quarto Brescia sprofonda a -13 ma non molla, con le triple di Abass, Lansdowne e due di Moss arriva fino a -4 (66-62) a 40" dal termine. A quel punto la Germani sogna il colpo e invece rovina tutto, cancellando anche il +7 dell'andata: infatti arrivano due palle perse sanguinose che permettono a Miller-McIntyre di segnare col fallo e poi a Kurslin di mettere i due liberi del definitivo 73-62.

La Germani Brescia tornerà in campo domenica in casa per sfidare in campionato Pesaro, fanalino di coda a zero punti (ore 18 Eurosport Player) mentre in Eurocup, dopo la sosta, la Leonessa giocherà ad Istanbul contro il Darussafaka martedì 10 dicembre alle 18:15.

Cedevita Olimpija Lubiana: Kruslin 11, Boatright 14, Krampelj ne, Hopkins 12, Muric 5, Mulalic ne, Miller-McIntyre 14, Blazic 1, Stipanovic 8, Zagorac ne, Simonovic 2, Zirbes 6. All. Rimac.

Germani Brescia: Zerini 2, Warner 2, Abass 10, Cain 4, Vitali 5, Laquintana 4, Lansdowne 10, Naoni ne, Guariglia ne, Horton 13, Moss 10, Sacchetti 2. All. Esposito.