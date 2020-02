Il turno di campionato è rimandato, ma in settimana tornano le Coppe europee e potrebbe diventare davvero dura per la Virtus Bologna. Sì perché la Turchia ha comunicato la sospensione dei voli da e per l'Italia, in maniera precauzionale, a seguito dell'emergenza coronavirus. Una brutta notizia per la compagine emiliana che proprio mercoledì 4 marzo dovrà essere ad Instabul per una partita decisiva per il passaggio ai quarti di finale di Eurocup.

Il Tweet

Si chiude infatti la top 16 e la Virtus Bologna è attesa dal match contro il Darüssafaka Tekfen, ultimo atto del girone E. E serve una vittoria per la squadra di Djordjevic per trovare il pass per i quarti di finale dopo il ko interno contro il Partizan Belgrado nell'ultimo turno.

Il passaggio ai quarti sarebbe fondamentale, perché la Virtus sarebbe ancora in corsa per avverare il suo sogno. Giungere fino in finale dell'Eurocup, vorrebbe dire qualificazione automatica all'Eurolega 2020-2021.