Dolomiti Energia Trentino-EWE Oldenburg 91-81

A cura di Davide Fumagalli. Dopo il successo di Podgorica col Buducnost, la Dolomiti Energia Trentino centra anche la prima vittoria casalinga in Eurocup. Vittima è l'EWE Oldenburg, i tedeschi che sono imbattuti in Bundesliga (3-0) ma che sono ancora a secco in Europa. La squadra di Brienza conferma inoltre la tradizione positiva contro Oldenburg: 3 gare e 3 successi! Una serata dolce alla BLM Group Arena che permette all'Aquila di riscattare il brutto ko di domenica a Brescia: sugli scudi Justin Knox, 25 punti con 9 su 12 al tiro, bene Ale Gentile, 19, superlativo Aaron Craft, ovunque, con 11 punti, 9 assist, 6 rimbalzi e 3 recuperi. Ad Oldenburg non bastano i 20 punti di Boothe, i 16 di Amaize e la "quasi tripla doppia" di Mahalbasic da 7 punti, 9 rimbalzi e 8 assist.

Video - Ale Gentile protagonista contro Oldenburg: 19 punti di pura sostanza 01:50

Il match è equilibrato nelle prime battute, dopo il 6-0 di Trento c'è la replica di Oldenburg che impatta sul 12-12 col veterano Paulding, poi a fine primo quarto è 24-23 per i tedeschi dopo il gioco da tre punti di Ale Gentile. Nel secondo periodo lo scatenato Boothe dà il +3 agli ospiti, per Trento però prosegue il suo show Gentile che firma il controsorpasso, e allo scadere del primo tempo è Craft a realizzare a fil di sirena la tripla che vale il 47-43. Dopo la pausa negli spogliatoi la Dolomiti Energia ha 5 punti da Mezzanotte e buone iniziative da Knox e dal solito Gentile (69-63 al 30'), ma Oldenburg non molla mai. Lo strappo decisivo arriva nel quarto periodo: Gentile fa +9, poi Craft ruba e assiste Blackmon per la tripla del +10 (78-68). I canestri che chiudono il discorso sono di Knox che porta Trento fino a +16 (84-78), poi nel finale Oldenburg ricuce fino al 91-81 finale.

Video - Aaron Craft centra il bersaglio allo scadere del primo tempo 00:40

L'Aquila Trento tornerà in campo domenica in campionato alle 18:30 a Desio contro Cantù, la gara del ritorno a casa per coach Nicola Brienza (LIVE-Streaming su Eurosport Player), mentre in Eurocup la Dolomiti Energia giocherà mercoledì prossimo ancora in casa contro i polacchi dell'Arka Gdynia, alle 19:30, diretta TV su Eurosport 2.

Dolomiti Energia Trentino : Kelly 6, Blackmon 11, Craft 11, Gentile 19, Pascolo 2, Mian, Forray 5, Knox 25, Mezzanotte 5, Ladurner ne, King 7, Lechtaler ne. All. Brienza.

: Kelly 6, Blackmon 11, Craft 11, Gentile 19, Pascolo 2, Mian, Forray 5, Knox 25, Mezzanotte 5, Ladurner ne, King 7, Lechtaler ne. All. Brienza. EWE Oldenburg: Hobbs 10, Blakes, Sears 4, Tadda 5, McClain 9, Kessen, Hollatz ne, Amaize 16, Paulding 7, Mahalbasic 7, Schwethwelm 3, Boothe 20. All. Drijencic.

Video - Highlights: Dolomiti Energia Trentino-EWE Oldenburg 91-81 03:30

Germani Brescia-Cedevita Olimpija Lubiana 78-71

A cura di Daniele Fantini. Con una splendida risposta di carattere dopo un complicatissimo quarto d'ora iniziale, la Germani Brescia piega in rimonta il Cedevita Olimpia Lubiana 78-71 e mantiene inviolato il PalaLeonessa in questo inizio stagionale, con quattro vittorie equamente suddivise tra campionato ed Eurocup. Si tratta di un successo importantissimo a livello mentale per la formazione di coach Vincenzo Esposito, che non muove soltanto la classifica in maniera molto interessante lasciando gli stessi slavi sul fondo con un record di 0-3, ma dimostra una coesione e una forza psicologica di livello per poter proseguire con coraggio l'avventura in Europa.

Video - Luca Vitali, maestro del passaggio no-look: due assist senza guardare contro Lubiana 00:32

Come detto, Lubiana domina il primo quarto e mezzo perforando con continuità la prima linea difensiva e mettendo in enorme difficoltà Tyler Cain a centroarea: spinta dalle folate di Jaka Blazic (18 punti) e di Ryan Boatright, il Cedevita Olimpia tocca il +14 (29-43) prima dell'atteso risveglio difensivo della Leonessa, che con il quintetto piccolo, l'intensità di David Moss e Ken Horton, più un Brian Sacchetti da inusuale terminale offensivo (10 punti nel secondo quarto), ricuce fino al 39-46 dell'intervallo lungo.

Trovata la quadratura del cerchio nella propria metacampo, Brescia approccia bene il secondo tempo, trova maggior ritmo in attacco con l'ottima regia di Luca Vitali (9 punti e 7 assist), si riavvicina fino al -2 salvo poi cristallizzarsi per oltre quattro minuti con una lunga serie di spingardate sul ferro. L'Olimpia, però, non ne approfitta, schiantandosi contro una difesa che mantiene un livello di intensità encomiabile: Moss distrugge Blazic, Horton chiude ogni buco nella seconda linea e anche Cain entra in partita a livello mentale. Codi Miller-McIntyre (21) resta l'ultimo baluardo del Cedevita, ma quando anche DeAndre Lansdowne (16) si accende in attacco, Brescia piazza l'accelerata decisiva per il 78-71 finale.

Video - Stoppata di Cain, contropiede di Lansdowne: l'azione decisiva di Brescia-Lubiana 00:56

La Leonessa tornerà in campo in campionato sabato alle 20.30 in trasferta contro la Pall. Trieste, e affronterà i turchi del Darussafaka mercoledì 23 ottobre alle 20.30: entrambe le partite saranno trasmesse in LIVE-Streaming su Eurosport Player.