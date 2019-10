Dolomiti Energia Trentino-Arka Gdynia 80-91

A cura di Davide Fumagalli. Non riesce a trovare continuità la Dolomiti Energia Trentino che, dopo il successo di settimana scorsa con Oldenburg, perde malamente in casa contro i polacchi dell'Arka Gdynia e incassa il secondo ko di fila dopo quello di domenica a Desio contro Cantù. La squadra di Brienza perde contatto nel secondo periodo, poi nel terzo piomba a -23 e non riesce più a ribaltare il match contro una formazione, il Gdynia, che è la miglior difesa dell'Eurocup (66.3 punti subiti di media e il 17.6% da tre concesso agli avversari) e conquista la terza vittoria in quattro partite. All'Aquila non bastano i 21 punti con 14 rimbalzi di Knox e i 16, tutti nel primo tempo, di Alessandro Gentile. Per l'Arka spiccano i 17 punti con 5 triple di Emelogu , i 15 di Hammonds e i 14 di Upson.

Il match della BLM Group Arena è equilibrato nelle prime fasi, le bombe di King e Blackmon lanciano Trento che alla prima pausa conduce 19-16. Il secondo periodo si apre col canestro del 21-19 di Alessandro Gentile ma da lì la Dolomiti Energia si pianta e si accende Gdynia: i polacchi piazzano un 11-0 con le bombe di Emelogu e vanno avanti 31-21, poi ancora Moore e Szubarga dall'arco danno il +13 agli ospiti. All'intervallo è 43-32 per l'Arka mentre Trento è tenuta a galla da Gentile, 16 punti. Il secondo tempo inizia malissimo per la squadra di Brienza che viene colpita ancora dalle triple di uno scatenato Emelogu e precipita a -23 sul 64-41. Lì arriva una reazione, 10-0 coi canestri di Blackmon, Forray e Mezzanotte, ma all'ultimo riposo il divario resta importante, -14 (57-71). Nell'ultimo periodo Trento torna a -16, nuovamente risale a -10 grazie a King e Forray, e poi si arriva anche a -9 con due canestri in fila di Knox, ma la rimonta non va oltre e così è Gdynia a festeggiare con pieno merito.

La Dolomiti Energia tornerà in campo sabato a Trento alle ore 19 contro Treviso nella gara che apre la sesta giornata di Serie A (LIVE su Eurosport Player) mentre mercoledì prossimo l'Aquila giocherà in Eurocup al palazzo "Martin Carpena" contro la corazzata Unicaja Malaga (LIVE su Eurosport Player).

Dolomiti Energia Trentino : Kelly 4, Blackmon 10, Craft 6, A. Gentile 16, Pascolo ne, Mian, Forray 9, Knox 21, Mezzanotte 3, King 11, Lechtaler ne, Picarelli ne. All. Brienza.

: Kelly 4, Blackmon 10, Craft 6, A. Gentile 16, Pascolo ne, Mian, Forray 9, Knox 21, Mezzanotte 3, King 11, Lechtaler ne, Picarelli ne. All. Brienza. Arka Gdynia: Hammonds 15, Bostic 6, Moore 9, Szubarga 12, Emelogu 17, Woloszyn 11, Czerlonko, Kaminski ne, Upson 14, Hrycaniuk 7, Wyka. All. Frasunkiewicz.

Germani Brescia Leonessa-Darussafaka Tekfen Istanbul 35-61

A cura di Daniele Fantini. Peggio dell'incubo, c'è soltanto l'Inferno. E la Leonessa ci precipita esattamente al centro in una serata che farà la storia in negativo, scioltasi con soli 35 punti segnati davanti ai turchi del Darussafaka. Il punteggio finale è sufficiente per descrivere una partita talmente brutta da risultare quasi beffarda, mai sorridente in una singola azione alla squadra di coach Esposito: Brescia si infrange contro la solida difesa turca, nettamente superiore in area per stazza e centimetri con il pennellone Jonathan Hamilton a controllare il verniciato, incapace di prendere vantaggi in un attacco scolastico e falciato da tante palle perse banali (15) ma anche di aprire il campo con le conclusioni dall'arco. Alla fine, la Leonessa scriverà a tabellino percentuali modestissime, con un 5/26 dalla distanza (19.2%) e un ancor più spettrale 7/35 da due (20%): ne risultano tre quarti al di sotto della doppia cifra di punti realizzati, con i 5 scritti nel primo e i 6 nel terzo, poi dilatatisi a 9 nei primi 16' della ripresa.

Eppure, nonostante numeri da brividi, c'è partita per tutto il primo tempo, chiuso sul 20-28, e buona parte del terzo quarto, con il Darussafaka a sua volta incapace di sfruttare per molti minuti i vantaggi fisici in avvicinamento e i tanti errori degli avversari: i turchi scrivono una percentuale da due ancor più bassa di Brescia (6/32, 18.8%, ma qui c'è anche lo zampino di una difesa biancazzurra complessivamente solida) ma piazzano il break con le triple (9/22) e i tanti viaggi in lunetta conquistati contro una Leonessa fallosissima (22/33 contro il misero 6/8 avversario). Decisiva la continuità di Bonzie Colson, un 4 tattico con tecnica e punti nelle mani: chiuderà a quota 21 con 12 rimbalzi in 25' dalla panchina. Per Brescia, in una serata in cui steccano tutte le punte offensive (soltanto 11 punti con 4/23 per il terzetto Lansdowne-Cain-Horton), si distingue il solo Awudu Abass, autore di 12 punti con 8 rimbalzi e un paio di schiacciate rabbiose: l'ex-Milano è uno dei pochi a chiudere con una valutazione positiva (19) per una Leonessa che somma uno 0 complessivo di squadra.

Brescia, appaiata ora a centro-classifica con Badalona e Nanterre ma quinta per lo svantaggio negli scontri diretti, tornerà in campo in Eurocup martedì 29 ottobre proprio in trasferta a Nanterre, gara di fondamentale importanza e trasmessa in LIVE-Streaming su Eurosport Player dalle ore 20.00.