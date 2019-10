Dolomiti Energia Trentino-Arka Gdynia 80-91

A cura di Davide Fumagalli. Non riesce a trovare continuità la Dolomiti Energia Trentino che, dopo il successo di settimana scorsa con Oldenburg, perde malamente in casa contro i polacchi dell'Arka Gdynia e incassa il secondo ko di fila dopo quello di domenica a Desio contro Cantù. La squadra di Brienza perde contatto nel secondo periodo, poi nel terzo piomba a -23 e non riesce più a ribaltare il match contro una formazione, il Gdynia, che è la miglior difesa dell'Eurocup (66.3 punti subiti di media e il 17.6% da tre concesso agli avversari) e conquista la terza vittoria in quattro partite. All'Aquila non bastano i 21 punti con 14 rimbalzi di Knox e i 16, tutti nel primo tempo, di Alessandro Gentile. Per l'Arka spiccano i 17 punti con 5 triple di Emelogu , i 15 di Hammonds e i 14 di Upson.

Video - Alessandro Gentile tiene a galla Trento con 16 punti nel primo tempo 01:12

Il match della BLM Group Arena è equilibrato nelle prime fasi, le bombe di King e Blackmon lanciano Trento che alla prima pausa conduce 19-16. Il secondo periodo si apre col canestro del 21-19 di Alessandro Gentile ma da lì la Dolomiti Energia si pianta e si accende Gdynia: i polacchi piazzano un 11-0 con le bombe di Emelogu e vanno avanti 31-21, poi ancora Moore e Szubarga dall'arco danno il +13 agli ospiti. All'intervallo è 43-32 per l'Arka mentre Trento è tenuta a galla da Gentile, 16 punti. Il secondo tempo inizia malissimo per la squadra di Brienza che viene colpita ancora dalle triple di uno scatenato Emelogu e precipita a -23 sul 64-41. Lì arriva una reazione, 10-0 coi canestri di Blackmon, Forray e Mezzanotte, ma all'ultimo riposo il divario resta importante, -14 (57-71). Nell'ultimo periodo Trento torna a -16, nuovamente risale a -10 grazie a King e Forray, e poi si arriva anche a -9 con due canestri in fila di Knox, ma la rimonta non va oltre e così è Gdynia a festeggiare con pieno merito.

La Dolomiti Energia tornerà in campo sabato a Trento alle ore 19 contro Treviso nella gara che apre la sesta giornata di Serie A (LIVE su Eurosport Player) mentre mercoledì prossimo l'Aquila giocherà in Eurocup al palazzo "Martin Carpena" contro la corazzata Unicaja Malaga (LIVE su Eurosport Player).

Dolomiti Energia Trentino: Kelly 4, Blackmon 10, Craft 6, A. Gentile 16, Pascolo ne, Mian, Forray 9, Knox 21, Mezzanotte 3, King 11, Lechtaler ne, Picarelli ne. All. Brienza.

Arka Gdynia: Hammonds 15, Bostic 6, Moore 9, Szubarga 12, Emelogu 17, Woloszyn 11, Czerlonko, Kaminski ne, Upson 14, Hrycaniuk 7, Wyka. All. Frasunkiewicz.