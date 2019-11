Umana Reyer Venezia-Lokomotiv Kuban 66-61

A cura di Davide Fumagalli. Prosegue la corsa dell'Umana Reyer Venezia in Eurocup: battuta la Lokomotiv Kuban di Luca Banchi al Taliercio e quinta vittoria consecutiva, una striscia iniziata proprio dopo il ko dell'andata a Krasnodar. Un successo al termine di una partita a basso punteggio e arrivato nel quarto periodo in virtù del netto cambio di marcia di Austin Daye, che ha infilato 13 dei suoi 17 punti finali dei 10' conclusivi. Con questo risultato la squadra di Walter De Raffaele sale in vetta al gruppo B con 5 vinte e 2 perse a pari del Partizan Belgrado ma in vantaggio grazie agli scontri diretti.

La partita del Taliercio di Mestre si apre con un minuto di silenzio per ricordare le vittime della grande alluvione che ha colpito Venezia nella notte precedente al match, poi dopo la palla a due è buono l'inizio della Reyer con Chappell per il 9-6 e con Stone con la tripla del 12-11. La Lokomotiv risponde con Williams e Kulagin e alla prima pausa c'è equilibrio sul 21-20 firmato da tre liberi di Bruno Cerella. Nel secondo periodo si segna con minor facilità, l'Umana si porta sul 28-24 con Vidmar ma poi va in tilt, non segna letteralmente più e il Kuban ne approfitta: 11-0 dei russi coi liberi di Kulagin e 35-28. All'intervallo è 35-30 con due liberi di Watt che fermano il digiuno orogranata.

Video - Austin Daye maestoso nel quarto periodo: 13 punti e vittoria Reyer 01:18

Dopo la pausa negli spogliatoi la Reyer torna sotto con Bramos e Tonut, il sorpasso lo firma Watt e poi Stone mette la bomba del 43-39 che rianima il Taliercio. Il match resta comunque apertissimo, Banchi lancia l'ultimo arrivato Kuzminskas e l'ex Milano firma il +2 con cui si va all'ultimo riposo (48-50 al 30'). L'ultimo quarto è il regno di Austin Daye: l'ex giocatore di Pistons e Spurs in NBA sale in cattedra, segna la tripla del sorpasso, un'altra per il +6 e poi un canestro in penetrazione per il 62-54 che obbliga il Kuban al timeout. I russi finiscono a -9 per un'altra bomba di Daye, poi si sveglia Dekker che segna 5 punti in fila per il -6 ma ormai è troppo tardi e Venezia può festeggiare ancora dopo la vittoria di domenica in campionato contro Sassari.

Venezia ha 17 punti da Daye, 10 da Tonut e Watt, e 8 con 12 rimbalzi di Stone; nel Krasnodar solo Cummings in doppia cifra con 11 punti. I prossimi impegni della Reyer: domenica in campionato a Varese (alle 17, anche in TV su Eurosport 2), mercoledì prossimo in Eurocup in Turchia col Tofas Bursa (ore 18 LIVE su Eurosport Player).

Umana Reyer Venezia: Udanoh, Stone 8, Bramos 2, Tonut 10, Daye 17, De Nicolao 1, Filloy, Vidmar 4, Chappell 8, Mazzola, Cerella 6, Watt 10. All. De Raffaele.

Lokomotiv Kuban: Dekker 7, Cummings 11, Motovilov ne, Apic 9, Kalnietis 7, Ivlev, Ilnitskiy 1, Williams 8, Kuzminskas 3, Kulagin 6, Gerasimov ne, O'Bryant 9. All. Banchi.

Video - Highlights: Umana Reyer Venezia-Lokomotiv Kuban 66-61 03:33

Germani Brescia Leonessa-Joventut Badalona 87-83

A cura di Daniele Fantini. La Germani Brescia centra la terza vittoria casalinga in Eurocup e avvicina la qualificazione alle Top 16 agganciando lo stesso Badalona e i turchi del Darussafaka nel gruppone con un record di 4-3 alle spalle della capolista Unics Kazan (5-2). La squadra di Vincenzo Esposito getta le basi del successo giocando quindici minuti meravigliosi a cavallo dei due quarti centrali: giunta all'intervallo sul +9 (52-43) sull'onda di un parzialone di 11-0 in chiusura di secondo periodo, la Leonessa spacca la partita con un altro break di 13-0 che la lancia sul 69-50 nelle battute conclusive del terzo quarto.

Video - Gioco di prestigio di Tyler Cain: rimbalzo offensivo con assist per Ken Horton 00:39

Attenzione, però, a immaginare un successo eccessivamente semplice. Badalona, spalle al muro, si scrolla di dosso il torpore e reagisce al nuovo -19 di inizio quarto periodo (76-57) con un contro-break violento e improvviso di 2-18 per ricucire fino al -3 (78-75). Per togliere Brescia dalle secche serve un and-one di pura voglia agonistica di Luca Vitali e la freddezza di Andrea Zerini nel realizzare i tiri liberi decisivi nell'ultimo minuto di gioco: chiuderà con 12 punti e 14 di valutazione, entrambi career-high in Eurocup.

La palma di MVP va però a Ken Horton, al suo massimo in carriera in coppa con 21 punti, letale con 4 triple sparate in un primo tempo ad altissimo ritmo che permettono alla sua Leonessa di tenere il passo in un momento di scarsa intensità difensiva su entrambe le metacampo. Detto di Zerini, Brescia attinge a piene mani da una panchina molto positiva: spiccano anche le prestazioni di David Moss, uomo-ovunque e dominante nella propria area quando la Leonessa stringe finalmente le viti nei due quarti centrali (9 punti, 4 rimbalzi, 2 recuperi), Tommaso Laquintana, terzo giocatore ad aggiornare il proprio career-high (11 punti), e Brian Sacchetti, silenzioso in fase di realizzazione ma determinante come equilibratore con 7 assist, 3 rimbalzi e una palla recuperata.

Video - Tommaso Laquintana è ovunque: palla strappata da dietro e canestro in faccia ad Alen Omic 00:27

Brescia tornerà in campo martedì 19 novembre, impegnata nella trasferta in terra slovena contro il Cedevita Olimpia Lubiana, gara in LIVE-Streaming su Eurosport Player alle ore 18.30.