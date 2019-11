Galatasaray-Dolomiti Energia Trentino 76-81

Dopo due sconfitte di fila la Dolomiti Energia Trentino ritrova il sorriso in Eurocup e lo fa alla grande, vincendo ad Istanbul contro il Galatasaray, capolista del girone D al pari di Malaga. La squadra di Nicola Brienza, reduce dal turno di riposo in campionato ma arrivata in Turchia senza Ale Gentile, bloccato da un problema muscolare alla coscia destra, fatica nel primo tempo ma nella ripresa gioca alla grande, ritrova il suo tacco e nel finale la spunta con le magie di capitan Toto Forray, 19 punti, 14 dei quali negli ultimi 10'; bene anche Knox, 14 punti, Blackmon, 11, e Craft, 10 con 11 assist. Al Galatasaray non bastano i 18 punti di Harrison, protagonista del successo dell'andata a Trento, e i 17 di Auguste.

Video - Gioco da 4 punti di Forray e l'Aquila Trento sbanca Istanbul 00:34

La gara del Sinan Erdem Dome vede un buon avvio del Galatasaray che chiude il primo periodo a +7 grazie alle triple di Koksal e Korkmaz (21-14), poi nel secondo quarto i padroni di casa cambiano marcia, toccano il +15 (38-23) e all'intervallo per l'Aquila Trento sembra notte fonda, sotto 40-26. Tutt'altra musica nella ripresa: Blackmon si accende e riporta la Dolomiti Energia a -4, poi è Knox a prendere in mano la situazione a colpire in serie per il -2 sul 53-51. Al 30' è 61-56 ma la gara è apertissima. L'inerzia è comunque di Trento che apre il quarto periodo con due triple di Forray, poi Kelly firma il sorpasso (63-64) e la squadra di Brienza allunga fino al +8. Sembra finita ma i turchi rimontano e arrivano a -1 a suon di liberi (73-74); decisivo è ancora Forray che si inventa una tripla con fallo per il nuovo +4, margine non più colmato dai turchi che devono incassare la sconfitta.

Video - Il quarto periodo leggendario di Toto Forray contro il Galatasaray 01:14

La Dolomiti Energia tornerà in campo sabato sera in casa del fanalino di coda Pesaro nell'anticipo di Serie A mentre in Eurocup giocherà martedì 12 novembre alle 19:30 in casa col Buducnost (entrambe le gare LIVE su Eurosport Player).

Galatasaray: Webster 2, Whittington 13, Harrison 18, Arslan 9, Korkmaz 5, Jones 3, Arar, Erdeniz ne, Olmaz ne, Moore 6, Auguste 17, Koksal 3. All. Erdogan.

Dolomiti Energia Trentino: Kelly 10, Blackmon 11, Craft 10, Pascolo, Mian 5, Forray 19, Knox 14, Mezzanotte 3, King 9, Lechtaler ne. All. Brienza.

Video - Highlights: Galatasaray-Dolomiti Energia Trentino 76-81 03:32

Partizan Belgrado-Umana Reyer Venezia 69-83

Clamorosa impresa dell'Umana Reyer Venezia che sbanca la Stark Arena, casa del Partizan Belgrado! Una prova di forza dei campioni d'Italia in carica che infliggono il primo ko in Eurocup alla squadra di Trinchieri e anche danno ai serbi la prima delusione stagionale fra le mura amiche. Per la Reyer è la seconda vittoria esterna di fila dopo quella di Vilnius col Rytas, la quarta nel gruppo B dove ora occupa il secondo posto proprio alle spalle dei serbi. Reyer trascinata da un clamoroso Mitchell Watt, 27 punti con 11 su 12 al tiro; bene anche Daye, 13, e Stone, 10 punti, 11 rimbalzi e 7 assist. Nel Partizan il migliore è l'ex sassarese Thomas, 18 punti.

La gara di Belgrado inizia bene per Venezia, 9-0 subito e 21-18 alla fine del primo periodo. Nel secondo periodoil Partizan prova l'allungo sul +6 grazie a Thomas ma la Reyer rimonta con Bramos e le giocate sull'asse Filloy-Watt: all'intervallo è 39-37 per i padroni di casa. E' nel terzo periodo che Venezia fa il capolavoro: Stone mette la tripla del sorpasso, poi Daye segna 5 punti in fila per il +6 e successivamente sono Filloy, ancora Bramos da tre e il solito Watt a scavare un solco per il 62-48 del 30'. Nell'ultimo periodo ci si attende la reazione del Partizan, coach Trinchieri prova a svegliare i suoi ma non c'è niente da fare, la Reyer vola a +17 con una bomba di Stone e poi Chappell infila due triple che chiudono il conto. Nel finale c'è spazio per il +20 firmato da una gran schiacciata di Watt, prima dei canestri dei serbi che riducono al definitivo -14.

Venezia fa il pieno di fiducia in vista del big match di domenica sera al Taliercio contro Sassari, posticipo dell'8a giornata di A, mentre in Eurocup la Reyer giocherà mercoledì 13 novembre alle 19.45 in casa contro la Lokomotiv Kuban di Luca Banchi (gare LIVE su Eurosport Player).

Partizan Belgrado: Zagorac 7, Paige 4, Gordic 8, Parakhouski, Jaramaz 9, Miletic, Velickovic ne, Bircevic 7, Jankovic 2, Thomas 18, Peiners 8, Mosley 6. All. Trinchieri.