Il Partizan Belgrado vince a Bologna ed è ai playoff: per la Virtus decisiva l'ultima a Istanbul

Segafredo Virtus Bologna-Partizan NIS Belgrado 82-84

Perdere così, fa male. Beffati a 18" dalla sirena da una zampata di Rade Zagorac. Dopo aver condotto per tutta la partita. Dopo aver toccato anche il +15 a inizio ripresa. Dopo aver respirato a lungo l'odore della vendetta per quel -18 dell'andata, in una serata che stava assumendo contorni magici. La Virtus Bologna china nuovamente la testa al Partizan Belgrado, e ora si vedrà costretta a espugnare Istanbul nel match decisivo contro il Darussafaka per conquistare la qualificazione ai playoff. Ci vorrà tempo, perché le pause per le coppe nazionali e le qualificazioni agli Europei faranno slittare l'ultima partita delle Top 16 al prossimo mese, mercoledì 4 marzo. Un mese intero con la possibilità di mettere due trofei in bacheca (a cominciare dalla Coppa intercontinentale del weekend in arrivo) e ricaricarsi in vista del match cruciale di una stagione cominciata con il chiaro obiettivo dell'upgrade in Eurolega, da conquistare proprio con lo sbarco all'atto finale di Eurocup.

Nel frattempo, onore al Partizan di coach Andrea Trinchieri, squadra dalla forza mentale pazzesca, corsara al PalaDozza senza rubare nulla. Anzi, regalando un magnifico trattato di resilienza. Perché rimontare 15 punti di scarto, in trasferta, in una partita trascorsa a lungo con la testa sottacqua, è affare per pochissimi nell'intero continente. La lode speciale va a Torrian Walden, anima e corpo del Partizan per tutta la partita, incontenibile nelle sue accelerazioni dal palleggio sul perimetro: 29 punti (6/10 da due, 3/4 da tre), 2 assist, 3 recuperi, 7 falli subiti e 33 di valutazione. I numeri dicono molto (l'unico altro giocatore ospite in doppia cifra è l'ex-sassarese Rashawn Thomas, con 10) ma non rendono pienamente l'idea della cattiveria agonistica con cui ha continuamente azzannato la gara, anche e soprattutto nei momenti più complicati.

Dopo un momento di estasi da 29 punti nel secondo quarto, frutto di un'ottimo 6/10 di squadra dall'arco e buono per il +12 all'intervallo lungo (47-35), la Virtus torna lentamente a fare i conti con la stessa difesa che l'aveva già sopita nella gara d'andata e nelle fasi iniziali della serata, con un primo periodo ricco di soli falli e palle perse (e saranno addirittura 19 a fine gara). I 14 punti del quarto conclusivo raccontano di un attacco a singhiozzo, troppo spesso imbrigliato sulla prima linea e intimorito dall'atletismo dell'ex-triestino William Mosley in vernice. L'ultimo possesso riassume le emozioni deraglianti della Virtus nel finale, tradita proprio da una mala gestione di Milos Teodosic, fino a quel momento pronto a fregiarsi dei gradi di MVP con una serata da 24 punti e 10 assist (ma anche 5 palle perse e 2/8 dall'arco nel lato oscuro).

Nel complesso, la partita segue l'andamento di fisicità e atletismo, premiando prima la Virtus, capace di schierare una difesa mordente per i primi 25', e poi il Partizan, rianimato dall'unica fiammata di Rashawn Thomas nel terzo periodo e da un paio di triple consecutive di Uros Trifunovic, fondamentali per tenere gli ospiti in scia in un momento di ripresa di controllo delle operazioni di Teodosic. Pesano tanto i falli (29 commessi dalla Virtus) che costringono coach Djordjevic a rivedere le rotazioni: nello specifico, Kyle Weems sorvola soltanto una partita in cui non trova il sostegno necessario da Devyn Marble, lasciando scoperta una posizione-chiave per gli equilibri bianconeri. Ma pesa anche, e forse ancor di più, il calo di Stefan Markovic (17 punti, 4 assist) trascinatore nella prima metà di gioco ma poi in difficoltà nel tenere un livello elevato di qualità su entrambi i lati del campo nella ripresa.

Il tabellino