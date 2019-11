Impresa dell'Aquila Trento! Vince a Istanbul col Galatasaray con un super Forray

Galatasaray-Dolomiti Energia Trentino 76-81

Dopo due sconfitte di fila la Dolomiti Energia Trentino ritrova il sorriso in Eurocup e lo fa alla grande, vincendo ad Istanbul contro il Galatasaray, capolista del girone D al pari di Malaga. La squadra di Nicola Brienza, reduce dal turno di riposo in campionato ma arrivata in Turchia senza Ale Gentile, bloccato da un problema muscolare alla coscia destra, fatica nel primo tempo ma nella ripresa gioca alla grande, ritrova il suo tacco e nel finale la spunta con le magie di capitan Toto Forray, 19 punti, 14 dei quali negli ultimi 10'; bene anche Knox, 14 punti, Blackmon, 11, e Craft, 10 con 11 assist. Al Galatasaray non bastano i 18 punti di Harrison, protagonista del successo dell'andata a Trento, e i 17 di Auguste.

Video - Gioco da 4 punti di Forray e l'Aquila Trento sbanca Istanbul 00:34

La gara del Sinan Erdem Dome vede un buon avvio del Galatasaray che chiude il primo periodo a +7 grazie alle triple di Koksal e Korkmaz (21-14), poi nel secondo quarto i padroni di casa cambiano marcia, toccano il +15 (38-23) e all'intervallo per l'Aquila Trento sembra notte fonda, sotto 40-26. Tutt'altra musica nella ripresa: Blackmon si accende e riporta la Dolomiti Energia a -4, poi è Knox a prendere in mano la situazione a colpire in serie per il -2 sul 53-51. Al 30' è 61-56 ma la gara è apertissima. L'inerzia è comunque di Trento che apre il quarto periodo con due triple di Forray, poi Kelly firma il sorpasso (63-64) e la squadra di Brienza allunga fino al +8. Sembra finita ma i turchi rimontano e arrivano a -1 a suon di liberi (73-74); decisivo è ancora Forray che si inventa una tripla con fallo per il nuovo +4, margine non più colmato dai turchi che devono incassare la sconfitta.

La Dolomiti Energia tornerà in campo sabato sera in casa del fanalino di coda Pesaro nell'anticipo di Serie A mentre in Eurocup giocherà martedì 12 novembre alle 19:30 in casa col Buducnost (entrambe le gare LIVE su Eurosport Player).

Galatasaray: Webster 2, Whittington 13, Harrison 18, Arslan 9, Korkmaz 5, Jones 3, Arar, Erdeniz ne, Olmaz ne, Moore 6, Auguste 17, Koksal 3. All. Erdogan.

Dolomiti Energia Trentino: Kelly 10, Blackmon 11, Craft 10, Pascolo, Mian 5, Forray 19, Knox 14, Mezzanotte 3, King 9, Lechtaler ne. All. Brienza.

Video - Highlights: Galatasaray-Dolomiti Energia Trentino 76-81 03:32