Italia da record in Eurocup: 4 su 4 alle Top 16! Virtus Bologna prima, ok Trento e Brescia

AS Monaco-Segafredo Virtus Bologna 72-81

A cura di Davide Fumagalli. Colpo esterno e ottavo successo in Eurocup per la Segafredo Virtus Bologna che si impone sul campo del Monaco e conquista il primo posto nel girone A, chiudendo davanti ad Andorra, i monegaschi e il Promitheas. Una prestazione con luci e ombre della squadra di Djordjevic che inizia piuttosto male ed è tenuta a galla da Milos Teodosic (15 punti all'intervallo), mentre nella ripresa i bianconeri giocano da Virtus e conquistano il risultato con pieno merito. Sugli scudi proprio Teodosic, 25 punti e season high in coppa; il serbo è spalleggiato da Weems, 17, e da Gaines, 12 punti. Per il Monaco ci sono 12 punti con 9 rimbalzi di Buckner, 11 di Clemmons e 10 di Lacombe.

Video - Gioco di prestigio del mago Teodosic: "autopassaggio" e dritto a canestro 00:43

La partita dello Stade Louis II non inizia bene per Bologna che trova il primo canestro con Ricci dopo 4' e poi è costretta ad inseguire il Monaco, spinto dall'ex avellinese Cole e dagli scatenati Ouattara, Clemmons e Yeguette. Al 10' è 24-11, poi in avvio di secondo periodo il Monaco trova il massimo vantaggio sul +15, 26-11. Coach Djordjevic richiama i suoi più volte e serve che Teodosic prenda in mano la situazione per tornare in corsa: il serbo mette due triple in fila per il -6, poi realizza il -9 in rovesciata e all'intervallo la Virtus è a contatto sul -5, 35-30. Nel secondo tempo è un'altra Segafredo: Ricci mette la tripla del -2, poi sono Weems e Gaines a tenere a conattato Bologna, ed è Baldi Rossi a firmare il sorpasso con la bomba del 52-51, il primo vantaggio bianconero. La fuga decisiva della Virtus arriva nel quarto quarto, Teodosic mette altre due triple per il +7 (59-66) e poi segna altri 4 punti per il +6, infine sono Gaines e Weems a firmare il +10 a un minuto dal termine che fa calare il sipario sul match.

Video - Massimo stagionale in Eurocup per Teodosic: 25 punti contro il Monaco 02:27

Primo posto in archivio, ora la Segafredo Virtus potrà concentrarsi per il big match di domenica in campionato, alle ore 17 sul campo della Dinamo Sassari seconda (anche in TV su Eurosport 2).

AS Monaco : Bost 6, Clemmons 11, Lacombe 10, Keliki ne, Tillie 5, Yeguete 3, Buckner 12, Ouattara 9, Cole 8, Sane 8, Kovacs ne. All. S. Obradovic.

: Bost 6, Clemmons 11, Lacombe 10, Keliki ne, Tillie 5, Yeguete 3, Buckner 12, Ouattara 9, Cole 8, Sane 8, Kovacs ne. All. S. Obradovic. Segafredo Virtus Bologna: Gaines 12, Pajola 3, Baldi Rossi 3, Markovic 5, Ricci 7, Delia, Cournooh, Hunter 2, Weems 17, Nikolic ne, Teodosic 25, Gamble 7. All. Djordjevic.

Video - Highlights: AS Monaco-Segafredo Virtus Bologna 72-81 02:57

* * *

Dolomiti Energia Trentino-Unicaja Malaga 88-76

A cura di Davide Fumagalli. Missione compiuta per la Dolomiti Energia Trentino che supera l'Unicaja Malaga e conquista un posto nelle Top 16 di Eurocup! Dopo l'impresa in Polonia contro Gdynia la squadra di Nicola Brienza, reduce dal ko casalingo con la Virtus Roma in campionato, supera la corazzata andalusa e accede alla seconda fase dove sarà nel girone E con la Virtus Bologna. Un successo tutt'altro che semplice visto che Malaga, pur già sicura del primo posto e senza due importanti elementi come Avramovic e Ejim, non ha regalato nulla e fino alla fine ha lottato per portare a casa l'ottava vittoria in dieci partite. Alla fine per l'Aquila è determinante un break di 23-5 tra secondo e terzo quarto per guadagnare un vantaggio in doppia cifra e prendere in mano il controllo del match: soni quattro gli uomini in doppia cifra per Trento, il migliore è Blackmon con 19 punti, Ale Gentile ne aggiunge 17, a 12 ci sono Pascolo e Kelly. Per Malaga spiccano i 14 di Brizuela e 13 di Josh Adams.

Video - Forray mette la ciliegina e fa partire la festa: Trento è alle Top 16 00:46

Sfida decisiva per l'Aquila che al PalaTrento inizia con le polveri bagnate e finisce sotto 9-3 dopo la schiacciata in alley oop dell'ex milanese Elegar. Lì arriva la sveglia, break di 9-0 spinto da Ale Gentile e poi tripla del 18-14 di Fabio Mian. Nel secondo periodo Gentile mette 4 punti in fila per il +5, poi Malaga ricuce e torna davanti col volto nuovo Brizuela, arrivato dall'Estudiantes, per il 27-24. Gli anadalusi scappano sul +6, 32-26, e ancora una volta la Dolomiti Energia risponde: 12-0 firmato da King e da un bollente Blackmon, e vantaggio che è 45-37 all'intervallo con due giocate consecutive sull'asse Gentile-Kelly. La ripresa si apre con un duello a distanza tra Pascolo e Josh Adams che segnano praticamente 8 punti a testa in un amen, il margine resta importante e poi l'Aquila produce una fiammata (10) e arriva al +16 (67-51), massimo vantaggio. Nel quarto periodo si riparte dal +10 Trento, Malaga produce un ultimo sforzo e torna a -5 con una tripla del solito Brizuela ma Gentile replica immediatamente e poi Forray segna in contropiede il canestro del +9. Alla fine è il capitano a chiudere il discorso con la bomba dall'angolo del definitivo 88-76.

Rinfrancata da questo successo e dal traguardo delle Top 16, la Dolomiti Energia fa il pieno di fiducia in vista della sfida di domenica prossima in campionato alle 18 al Forum contro l'Olimpia Milano (in streaming su Eurosport Player).

Dolomiti Energia Trentino: Kelly 12, Blackmon 19, Craft 6, A. Gentile 17, Pascolo 12, Mian 3, Forray 8, Knox 6, Mezzanotte, King 5, Lechtaler ne. All. Brienza.

Unicaja Malaga: Thompson ne, Fernandez 5, Toupane 5, Stilma, Brizuela 14, Diaz 3, Adams 13, Elegar 2, Waczynski 11, Guerrero 9, Suarez 7, Gerun 7. All. Casimiro.

* * *

Germani Brescia-Nanterre '92 85-78

A cura di Marco Arcari. Storica Brescia! Per la prima volta nella sua storia la Germani centra la qualificazione alle Top16 di EuroCup e lo fa superando con autorità i francesi del Nanterre nell’ultimo turno della Regular Season. Luca Vitali si prende subito la scena con una serie di assist stupendi per i roll di Tyler Cain, ma poi in rapida successione commette due falli (1 antisportivo) e coach Esposito è così costretto a richiamarlo in panchina (10-14). Situazione praticamente identica per Youssoupha Ndoye, perché il centro del Nanterre è un vero fattore nel pitturato bresciano ma deve provvisoriamente lasciare il parquet per falli a oltre 4’ dalla fine del 1° quarto. Tommaso Laquintana riprende però da dove Vitali ha lasciato e regala cioccolatini che Cain deve solamente scartare per arrivare a 11 punti personali e trascinare Brescia al +5 (25-20) dopo 10’ di sfida. Gli ospiti iniziano il 2° periodo con 2 bombe consecutive di Spencer Butterfield, mentre la Germani ci impiega circa 4’ per sbloccarsi a livello offensivo (28-28). Brescia realizza 14 punti nella frazione, ma gli 8 su azione arrivano tutti da DeAndre Lansdowne; la formazione di coach Donnadieu non riesce però ad approfittarne e chiude la prima metà di gara in vantaggio solamente di 2 lunghezze (39-41) e grazie al buzzer da 3 punti di Mehdy Ngouama.

Video - Awudu Abass tra i protagonisti della storica notte della Leonessa Brescia 01:34

Lansdowne è ancora on fire e apre la ripresa con due recuperi difensivi e 5 punti in fila, poi piazza una tripla in precario equilibrio ed esalta tutto il PalaLeonessa (51-46 al 25’). Gli errori dalla distanza cominciano ad aumentare esponenzialmente per entrambe le squadre, ma Brescia beneficia di un gioco da 3 punti di Laquintana e di una fase difensiva che lavora decisamente meglio. Le giocate di Awudu Abass e le triple di Brian Sacchetti e di Vitali lanciano i biancoblu sul +12 (64-52) proprio in chiusura di 3° quarto. Isaia Cordinier si carica sulle spalle tutto l’attacco di Nanterre, ma David Moss risponde colpo su colpo, mantenendo sostanzialmente invariate le distanze (68-59) a 7’ dalla sirena finale. Gli ospiti sembrano poter rientrare lentamente, ma Abass con 5 punti in fila li rispedisce a distanza di sicurezza (76-63) con meno di 4’ da giocare nei tempi regolamentari. 0-7 di parziale ospite e poi triple in serie di Butterfield e Cordinier per il provvisorio -5, ma Tommaso Laquintana, la bomba di un perfetto Lansdowne fanno rifiatare la Germani. Tocca però ad Andrea Zerini, autore di una partita di sostanza, chiudere definitivamente i conti e dare a Brescia una storica qualificazione alle Top16 di EuroCup. MVP Lansdowne (19 punti, con 7/9 al tiro), ma ottima prova anche di Abass (18 punti).

Germani Brescia Leonessa : Zerini 2, Warner, Abass 18, Cain 11, Vitali 8, Laquintana 7, Lansdowne 19, Dalcò n.e., Silins, Guariglia n.e., Moss 12, Sacchetti 8. All. Esposito.

: Zerini 2, Warner, Abass 18, Cain 11, Vitali 8, Laquintana 7, Lansdowne 19, Dalcò n.e., Silins, Guariglia n.e., Moss 12, Sacchetti 8. All. Esposito. Nanterre 92: Smith 9, Ngouama 9, Bouquet, Da Silva n.e., Cordinier 19, Chery 18, Moore 3, Butterfield 12, Oliver, Pansa, Ndoye 8. All. Donnadieu.

* * *