La Germani Brescia cade a Kazan sotto i colpi della coppia McCollum-Smith

Unics Kazan – Germani Basket Brescia 77 - 63

A cura di Marco Arcari. Priva di Abass, rimasto in Italia per motivi personali, la Leonessa Brescia esce sconfitta dalla Basket Hall di Kazan, a causa soprattutto di un 2° tempo caratterizzato da troppe palle perse e molteplici difficoltà offensive. L’Unics beneficia subito del talento individuale di Errick McCollum, il quale non solo realizza bensì costruisce anche per tutti gli altri compagni. Luca Vitali è il faro dell’attacco ospite, realizzando 8 punti, inframezzati solo dal contropiede concluso da Brian Sacchetti, e tenendo comunque a contatto Brescia (14-10) dopo 6’ di gioco. I problemi di falli costringono coach Esposito a richiamare in panchina Tyler Cain e consentono ad Alex Tyus (7 punti nel 1° quarto) di fare la differenza nel pitturato avversario, ma la Germani resta comunque a ruota (20-19) sul finire di frazione. Vitali prosegue nella sua perfezione balistica, arrivando al 5/5 con la bomba del vantaggio (24-26), ma Jamar Smith risponde con 2 triple in fila e mantiene a distanza Kazan (30-26) al 14’. La difesa dei padroni di casa sul pick&roll bresciano è decisamente rivedibile e concede molti spazi, ma è soprattutto coi tiri dalla media e col gran lavoro di Andrea Zerini a rimbalzo offensivo che Brescia cerca di fare la differenza. Smith continua a martellare dalla lunga distanza ed è proprio una sua tripla a ridare il vantaggio con cui i padroni di casa vanno all’intervallo lungo (37-34).

Brescia riprende a macinare gioco e punti con gli arresti-e-tiro dalla media, ma beneficia anche dei primi punti di DeAndre Lansdowne nella sfida (44-44) dopo 4’ della ripresa. In un minuto Tyus torna però a fare la differenza nel pitturato avversario, realizza 4 punti in fila e ridà un buon vantaggio all’Unics (50-44), costringendo la panchina biancoblu al timeout. Gli ospiti scivolano nuovamente anche a -8 e faticano molto a trovare la via del canestro (6 perse nel 3° quarto), ma Kazan non trova il colpo che può spezzare gli equilibri. McCollum s’inventa un incredibile gioco da 4 punti che dà il massimo vantaggio ai russi (+9) e arriva a 13 punti realizzati nel 3° periodo col buzzer che brucia la sirena e vanifica la bomba di Sacchetti (59-51). I turnovers continuano a rappresentare un grosso problema per la Leonessa e neanche la provvisoria uscita dal parquet di McCollum porta qualche beneficio di sorta. La squadra di coach Esposito non trova punti su azione per i primi 4’ dell’ultima frazione, mentre quella allenata da Priftis lavora bene a rimbalzo offensivo e sfrutta al meglio il gioco interno, volando sul +12 (65-53). Artem Klimenko piazza 6 punti consecutivi e domina a rimbalzo, ma sono le 2 bombe in fila di un inarrestabile Smith a chiudere definitivamente la contesa in favore dei padroni di casa (73-58 a 4’ dalla sirena finale). Per l’Unics, sempre più capolista del gruppo C, è il 5° successo consecutivo in EuroCup. MVP McCollum (20 punti e 4 assist), ma grandissima prova anche di Smith (19 punti con 5/6 dall’arco). A Brescia non bastano Vitali (14 punti) e Zerini (6 punti e 8 rimbalzi).

Il tabellino