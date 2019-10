La marcia della Segafredo si ferma a Patrasso: il Promitheas stoppa la Virtus Bologna

Promitheas Patrasso-Segafredo Virtus Bologna 78-69

A cura di Davide Fumagalli. Dopo 8 vittoria di fila tra Serie A e Eurocup (5 e 3 rispettivamente), arriva a Patrasso la prima sconfitta stagionale della Segafredo Virtus Bologna. La squadra di Sasha Djordjevic perde nel finale sul campo del Promitheas che conquista il primo successo casalingo della sua esperienza in coppa. Uno stop che per Bologna si può spiegare con le tante palle perse, 17, e con la brutta serata al tiro da tre, 4 su 27: non è bastato un Milos Teodosic in versione "scorer" da 17 punti, affiancato da un solido Hunter da 14 e 9 rimbalzi. Per il Promitheas, che riscatta i due ko contro la Virtus della scorsa stagione in Eurocup, ci sono cinque uomini in doppia cifra: decisivo l'ex pistoiese Langston Hall con 16 e 6 assist.

Video - Né assist, né canestro: Teodosic si fa notare con la stoppata 00:32

La partita non inizia bene per Bologna: 10-0 per il Promitheas che poi vola anche a +12 sul 20-8 con le triple di Lypovyy e le giocate di Fieler. La Segafredo Virtus si sveglia con l'ingresso di Milos Teodosic che realizza immediatamente 8 punti e chiude il primo periodo sul -10, 24-14. Nel secondo quarto è ancora Milos, con l'aiuto di Markovic, a riportare sotto Bologna, poi Weems impatta con una bomba e Baldi Rossi, su assist di Teodosic, segna il canestro del primo vantaggio Virtus, 38-36, che è anche il punteggio con cui si torna negli spogliatoi per l'intervallo. Nel terzo quarto la Segafredo scappa fino a +5 con un canestro di Gaines ma il Promitheas non cede, risponde e va a +4 con una bomba siderale di Babb. La gara è equilibrata, nell'ultimo quarto è un continuo botta e risposta, poi sale in cattedra Langston Hall che prima segna il +4 e poi mette la tripla del 68-62 che inguaia la Virtus. E' di fatto il canestro decisivo perchè la squadra di Djordjevic non riuscirà più a segnare, perde palloni in serie e si consola col canestro sulla sirena di Markovic per il -9.

La Segafredo Virtus Bologna tornerà in campo sabato sera al PalaLeonessa per sfidare la Germani Brescia (LIVE alle 20:30 su Eurosport Player) mentre in Eurocup il prossimo impegno è mercoledì 30 ottobre in casa contro il Monaco (LIVE alle 20:30 su Eurosport Player).

Promitheas Patrasso: Hall 16, Babb 11, Lypovyy 11, Kafezas ne, Agravanis 12, Kaselakis 11, Kouroupakis ne, Katsivelis 6, Fieler 7, Bogris 4, Ellis ne, Mantzoukas ne. All. Giatras.

Segafredo Virtus Bologna: Gaines 6, Pajola 2, Baldi Rossi 2, Markovic 11, Ricci 2, Delia ne, Cournooh ne, Hunter 14, Weems 11, Nikolic ne, Teodosic 17, Gamble 4. All. Djordjevic.

Video - Highlights: Promitheas Patrasso-Segafredo Virtus Bologna 78-69 02:18

Umana Reyer Venezia-Limoges CSP

A cura di Daniele Fantini. A breve il report completo...