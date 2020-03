La proposta della Virtus Bologna: "Niente playoff, assegniamo l'Eurocup con una Final Eight"

Ferma in campionato, ma in campo in Eurocup. La Segafredo Virtus Bologna sta vivendo una situazione complicata nel mezzo dell'emergenza legata al coronavirus, con lo stop dichiarato dalla LBA fino (almeno) al prossimo 3 aprile e i playoff di Eurocup in partenza la prossima settimana: martedì 17 marzo la squadra di coach Sasha Djordjevic è attesa ad affrontare l'AS Monaco per gara-1 dei quarti di finale. Per evitare spostamenti potenzialmente pericolosi e necessità di disputare partite in campo neutro, Bologna ha proposto all'ECA di sostituire i playoff con una Final Eight, una formula già utilizzata per assegnare i titoli del 2008 e 2009 in passato.

Il quadro dei playoff di Eurocup: oltre alla Virtus Bologna, in campo anche la Reyer Venezia

Partizan NIS Belgrado (SER) Unics Kazan (RUS) Promitheas Patrasso (GRE) Tofas Bursa (TUR) Segafredo Virtus Bologna (ITA) AS Monaco (FRA) Unicaja Malaga (SPA) Umana Reyer Venezia (ITA)

Porte aperte e quarantena: difficoltà e pericoli per i quarti di finale

"Non sappiamo ancora dove si giocherà - ha spiegato Luca Baraldi, ad bianconero, sulle pagine del Resto del Carlino -. L'ipotesi più accreditata è che si giochi la gara di andata nel Principato di Monaco con non più di 1.000 spettatori come prevedono le norme in vigore in Francia (ma l'ultima partita delle Top 16 è stata disputata a porte chiuse, ndr). A noi però non andrebbe bene giocare a porte aperte essendoci il pericolo reale di contaminazione. Ma le autorità monegasche costringerebbero la loro squadra a osservare un periodo di quarantena se venisse a giocare in Italia anche a porte chiuse, per cui hanno chiesto di giocare il ritorno in campo neutro, e anche questo a noi non va bene".

"Visto che siamo rimaste otto squadre, come Virtus abbiamo proposto di disputare una Final Eight per assegnare la coppa, ma al momento l'Eurolega non vuole modificare la formula della manifestazione".