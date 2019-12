La Reyer Venezia chiude il girone in bellezza: Rytas battuto 76-74, ottava vittorria in fila

Umana Reyer Venezia-Rytas Vilnius 76-74

Già sicura del primo posto nel Gruppo B, la Reyer Venezia onora comunque l'ultimo impegno della fase a gironi infilando l'ottava vittoria consecutiva in Eurocup al termine di una serata che potremmo definire "sperimentale", con coach De Raffaele pronto e prodigo a regalare tanto spazio sul parquet all'intera pattuglia degli italiani e delle seconde linee orogranata. Dopo una buona partenza (21-13), Venezia soffre la ritrovata compattezza difensiva del Rytas nel secondo periodo che riporta la situazione in sostanziale equilibrio all'intervallo lungo (38-36) ma costruisce il break poi rivelatosi decisivo nei minuti finali del terzo periodo con la zona 2-3 e quintetti a intera trazione italiana. Filloy, Tonut, Cerella, Pellegrino, Mazzola e Casarin lanciano la Reyer sul +11 (65-54) e resistono alla carica finale della squadra lituana, capace di tornare a contatto a un paio di giri di lancette dalla sirena: saranno poi due canestroni di Ariel Filloy dal palleggio a fissare il 76-74 finale, con la tripla della possibile vittoria di Bendzius respinta dal ferro sulla sirena.

Stefano Tonut chiude come miglior realizzatore in casa orogranata realizzando 14 punti con 6/11 al tiro e 3 assist in una partita molto intraprendente, fisica e volitiva, seguito dai 13 con 5 assist di un Ariel Filloy, come detto, decisivo nel frangente conclusivo. Consistente la serata di Bruno Cerella (7 punti, 3 rimbalzi), ma le cose più stuzzicanti arrivano dalla coppia composta da Francesco Pellegrino e Davide Casarin: il big-man veneziano, alla sua prima vera partita in coppa dopo la manciata di secondi giocata a Belgrado, segna 8 punti con 3 rimbalzi, un assist, una stoppata e un perfetto 4/4 dal campo, mentre il giovanissimo playmaker classe 2003 mostra capacità di tenere il campo in maniera consistente e aggressiva e guizzi interessanti di visione di gioco (chiuderà con 4 punti, 3 assist, un recupero, un rimbalzo e una stoppata in quasi 14 minuti).

I risultati dell'ultima giornata di Eurocup delineano le avversarie che la Reyer Venezia dovrà ora affrontare alle Top 16: inseriti nel Gruppo F, gli orogranata sfideranno la Germani Brescia nel derby italiano, i tedeschi dell'EWE Oldenburg e i greci del Promitheas Patrasso. Le prime due qualificate di ogni girone accederanno ai quarti di finale.

Il tabellino: