La Reyer Venezia passa sul campo del Rytas e centra la prima vittoria esterna

Rytas Vilnius - Umana Reyer Venezia 72-81

Prima vittoria esterna della Reyer Venezia che si impone alla Siemens Arena di Vilnius contro il Rytas e chiude la fase d'andata del gruppo B di Eurocup con un bilancio positivo, 3 vinte e 2 perse. Viceversa per i lituani è il quarto ko consecutivo dopo aver vinto all'esordio contro il Kuban di Luca Banchi. E' un successo meritato per i campioni d'Italia in carica che tengono la testa avanti dall'inizio alla fine e festeggiano una grande serata balistica, con 14 triple a segno su 31 tentativi: sugli scudi Jeremy Chappell, 21 punti, bene Watt e Stone con 14 punti a testa, e Bramos con 11. Nel Rytas si salva il solo Echodas, 26 punti con 11 su 17 al tiro.

Video - A Vilnius piovono triple: la Reyer Venezia ne segna 14 e vince 02:28

La gara vede una partenza a razzo di Venezia che, con tre triple di Chappell e una di Bramos, vola a +9, poi si scatena Daye che insacca tre canestri in fila per il +15 sul 26-11! Il Rytas ha un piccolo sussulto e chiude il primo quarto sul -9 (17-26) ma nel secondo periodo lo show della Reyer prosegue. A bombardare sono ancora Stone, Bramos e Chappell, poi alla festa si aggiunge Cerella che dall'angolo firma il +20 sul 46-26. All'intervallo gli ospiti conducono 46-29. Nella ripresa la musica non cambia, Stone e Bramos firmano il +21, ma poi Venezia perde smalto e il Rytas si rifà sotto: i lituani, trascinati da Echodas e Holloway, risalgono fino a -5 (52-57). Lì arriva un'altra tripla di Chappell, poi Watt firma il 65-57 con cui si va all'ultimo riposo. La rincorsa dei padroni di casa prosegue anche nel quarto quarto ma non va oltre il -6, Stone firma il nuovo +8, poi Watt e Tonut con una tripla chiudono il discorso sul 78-68.

Video - L'atletismo di Mitchell Watt è indispensabile per Venezia 01:29

Venezia tornerà in campo domenica alle 12 sul campo di Brindisi in Serie A mentre in Eurocup il prossimo impegno sarà martedì 5 novembre a Belgrado col Partizan di Trinchieri (sfide LIVE su Eurosport Player).

Rytas Vilnius: Sirvydis 4, Bickauskis 5, Giedraitis ne, Holloway 15, Cruz 2, Echodas 26, Girdziunas, Bendzius 8, Blazevic ne, Kairys 3, Bairstow 4, Butkevicius 5. All. Adomaitis.

Umana Reyer Venezia: Udanoh 5, Stone 14, Bramos 11, Tonut 3, Daye 8, De Nicolao, Filloy, Widmar 2, Chappell 21, Pellegrino ne, Cerella 3, Watt 14. All. De Raffaele.

Video - Highlights: Rytas Vilnius - Umana Reyer Venezia 72-81 03:31

***

