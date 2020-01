La Reyer Venezia sbanca Patrasso 70-68: Tonut firma la seconda vittoria nelle Top 16

Promitheas Patrasso-Umana Reyer Venezia 68-70

Seconda vittoria in fila in EuroCup, quarta consecutiva considerando anche il campionato per l'Umana Reyer Venezia che sbanca il parquet di Patrasso superando un solido Promitheas e resta al comando del gruppo F nelle Top 16. Un successo meritato per la squadra di De Raffaele che però ha sprecato due volte un margine importante, +14 nel secondo periodo e poi +16 nel terzo: alla fine si sono rivelati determinanti tre canestri consecutivi di Mitchell Watt, miglior marcatore dei lagunari con 17 punti, e la volata di Stefano Tonut, 15 punti, 10 dei quali in un clamoroso terzo quarto. La Reyer chiude con 9 su 23 da tre, vince la lotta a rimbalzo, 36 a 29, e produce il doppio degli assist, 22 a 11, seppur perde ben 16 palloni. Il Promitheas ha 21 punti e 9 rimbalzi da Octavius Ellis e 14 da Lypovyy ma termina con 3 su 20 da tre e paga sicuramente il 17 su 28 ai liberi.

Video - Bramos e Tonut confezionano la giocata della vittoria Reyer 00:36

La gara di Patrasso inizia certamente bene per Venezia che allunga subito sul 18-10 con le triple di Chappell e gli assist di Stone per Udanoh e Watt, e al 10' è 23-17 con 5 punti consecutivi di Austin Daye. Nel secondo quarto la squadra di De Raffaele trova il +10 con una bomba di Bramos, poi un altro missile di Mazzola vale il +14 sul 39-25. Il Promitheas però non ci sta, Agravanis e Babb prendono in mano la situazione e i greci dimezzano lo scarto portandosi a -7. All'intervallo è +9 Reyer sul 44-35.

Nella ripresa il Promitheas torna subito a -6 con una bomba di Agravanis ma lì si accende Tonut: con una bomba e due canestri consecutivi firma il +15, 55-40, poi mette la bomba del +16 sul 58-42. Ancora una volta però Venezia non riesce a gestire il vantaggio, Patrasso chiude il terzo periodo a -8 (50-58) e poi nel quarto periodo completa un break di 16-0 arrivando al pareggio con Katsivelis. Lì c'è subito una bomba di Stone, poi Watt segna tre canestri consecutivi per il vantaggio sul 67-64. La giocata della vittoria la fanno Bramos e Tonut: il primo vince di furbizia una contesa e lancia il triestino che segna in contropiede il +4. Il Promitheas risponde con Lypovyy per il -1 ma poi è Babb a fallire il tiro della vittoria negli ultimi secondi.

Ora per la Reyer Venezia ci saranno due gare di fila in casa al Taliercio: sabato sera c'è il big match di campionato contro la Virtus Bologna (ore 20.30 anche in TV su Eurosport 2), martedì prossimo 28 gennaio sfida di ritorno contro il Promitheas.

: Hall 5, Babb 4, Lypovyy 14, Kafezas ne, Agravanis 11, Mavrokefalidis 1, Kaselakis 2, Mantzaris 8, Katsivelis 2, Ellis 21, Mantzoukas ne, Bazinas ne. All. Giatras. Umana Reyer Venezia: Udanoh 4, Stone 3, Bramos 7, Tonut 15, Daye 7, De Nicolao, Filloy 2, Vidmar 4, Chappell 8, Mazzola 3, Watt 17. All. De Raffaele.