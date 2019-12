La Virtus Bologna batte il Monaco in rimonta ed è prima nel girone A

AS Monaco-Segafredo Virtus Bologna 72-81

A cura di Davide Fumagalli. Colpo esterno e ottavo successo in Eurocup per la Segafredo Virtus Bologna che si impone sul campo del Monaco e conquista il primo posto nel girone A, chiudendo davanti ad Andorra, i monegaschi e il Promitheas. Una prestazione con luci e ombre della squadra di Djordjevic che inizia piuttosto male ed è tenuta a galla da Milos Teodosic (15 punti all'intervallo), mentre nella ripresa i bianconeri giocano da Virtus e conquistano il risultato con pieno merito. Sugli scudi proprio Teodosic, 25 punti e season high in coppa; il serbo è spalleggiato da Weems, 17, e da Gaines, 12 punti. Per il Monaco ci sono 12 punti con 9 rimbalzi di Buckner, 11 di Clemmons e 10 di Lacombe.

La partita dello Stade Louis II non inizia bene per Bologna che trova il primo canestro con Ricci dopo 4' e poi è costretta ad inseguire il Monaco, spinto dall'ex avellinese Cole e dagli scatenati Ouattara, Clemmons e Yeguette. Al 10' è 24-11, poi in avvio di secondo periodo il Monaco trova il massimo vantaggio sul +15, 26-11. Coach Djordjevic richiama i suoi più volte e serve che Teodosic prenda in mano la situazione per tornare in corsa: il serbo mette due triple in fila per il -6, poi realizza il -9 in rovesciata e all'intervallo la Virtus è a contatto sul -5, 35-30. Nel secondo tempo è un'altra Segafredo: Ricci mette la tripla del -2, poi sono Weems e Gaines a tenere a conattato Bologna, ed è Baldi Rossi a firmare il sorpasso con la bomba del 52-51, il primo vantaggio bianconero. La fuga decisiva della Virtus arriva nel quarto quarto, Teodosic mette altre due triple per il +7 (59-66) e poi segna altri 4 punti per il +6, infine sono Gaines e Weems a firmare il +10 a un minuto dal termine che fa calare il sipario sul match.

Primo posto in archivio, ora la Segafredo Virtus potrà concentrarsi per il big match di domenica in campionato, alle ore 17 sul campo della Dinamo Sassari seconda (anche in TV su Eurosport 2).

AS Monaco : Bost 6, Clemmons 11, Lacombe 10, Keliki ne, Tillie 5, Yeguete 3, Buckner 12, Ouattara 9, Cole 8, Sane 8, Kovacs ne. All. S. Obradovic.

: Bost 6, Clemmons 11, Lacombe 10, Keliki ne, Tillie 5, Yeguete 3, Buckner 12, Ouattara 9, Cole 8, Sane 8, Kovacs ne. All. S. Obradovic. Segafredo Virtus Bologna: Gaines 12, Pajola 3, Baldi Rossi 3, Markovic 5, Ricci 7, Delia, Cournooh, Hunter 2, Weems 17, Nikolic ne, Teodosic 25, Gamble 7. All. Djordjevic.

