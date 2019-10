La Virtus Bologna batte Monaco con una perla di Teodosic sulla sirena, Trento affonda a Malaga

Segafredo Virtus Bologna-AS Monaco 77-75

A cura di Daniele Fantini. Scegliete un aggettivo che più vi piace e affiancatelo a Milos Teodosic. Definirlo, ormai, è quasi diventato un puro esercizio di retorica. La superstar della Virtus Bologna stende l'AS Monaco con un canestro pazzesco sulla sirena, ciliegina perfetta per coronare una partita personale straordinaria in cui prende letteralmente per mano una squadra a lungo impantanata in una serata nervosa, complicata, frustrante e frustrata. Chiuderà con 24 punti, season-high in Eurocup, 7 assist e 5 triple in 29 minuti dalla panchina, un bottino extra-lusso per rilanciare la Virtus in vetta al gruppo A in coabitazione con il Promitheas Patrasso, unica squadra capace di sgambettarla in queste prime 11 gare ufficiali tra coppa e campionato.

Video - Miracolo di Milos Teodosic sulla sirena: la Virtus Bologna batte Monaco con un canestro pazzesco 00:48

Come detto, la Virtus vive una delle serate più difficili di questa prima parte di stagione, pagando le assenze di Kyle Weems, equilibratore per eccellenza su entrambi i lati del campo, e David Cournooh: la squadra di Sasha Djordjevic soffre l'atletismo e la fisicità del Monaco, imprecisa al tiro (3/23 dall'arco), ma salterina come poche nel verniciato, dove conquista un gran numero di secondi possessi a suon di rimbalzi offensivi (ben 17).

Dopo un primo tempo bruttino e spezzato da un paio di lunghissime pause arbitrali (35-35 al 20'), il Monaco tenta la fuga nelle battute iniziali di entrambi i quarti finali. La Virtus ricuce il primo strappo con pazienza e tanta difesa, ma sul secondo sembra traballare malamente, con poche idee offensive e surclassata a livello fisico-atletico (53-64 al 34', massimo vantaggio sul +11 per il Monaco). Ed è proprio lì, nel momento più complesso, che Milos Teodosic sale in cattedra cominciando a spiegare basket, la sua materia preferita.

Video - Partita meravigliosa di Milos Teodosic contro Monaco: 24 punti, 7 assist e canestro della vittoria 03:02

Con letture offensive di qualità eccelsa, l'ex-CSKA riorganizza un attacco boccheggiante rimettendo in ritmo la squadra e prendendosi tante e importanti responsabilità personali: con l'aiuto di una difesa tornata stringente, Teodosic riporta la Virtus in vantaggio pescando una tripla di Markovic a 46" dalla sirena, prima che una serie di tiri liberi riequilibri il punteggio a quota 75. Con un secondo e quattro decimi sulla sirena, serve il guizzo e l'estro della superstar: rimessa di Pajola, palla a Teodosic che si libera sul lato fintando un blocco per Hunter e... CIUF! Solo rete sulla sirena.

Gaines 12, Markovic 9, Ricci 8, Nikolic, Gamble 11; Pajola 2, Baldi Rossi 5, Hunter 6, Teodosic 24. N.e.: Cournooh, Delia, Deri. All.: Djordjevic. AS Monaco: Bost 3, Tillie 7, O'Brien 22, Buckner 7, Ennis 6; Clemmons 9, Lacombe 2, Yeguete 8, Ouattara 22, Sane. All.: Obradovic.

Unicaja Malaga-Dolomiti Energia Trento 93-74

Trento, alla caccia di una vittoria sul difficile campo di Malaga per restare agganciata al treno delle capolista nel gruppo D, subisce una pesante battuta d’arresto. L’Unicaja, grazie a una difesa impenetrabile e a un attacco a dir poco scintillante, indirizza presto la partita ( 28-10 al 10’), rendendo vano ogni tentativo di rimonta di una Dolomiti parsa ben al disotto delle aspettative. Coach Brienza, che si augurava una partita solida per competere con una delle grandi di Spagna per tradizione e risultati, ruota incessantemente il roster alla ricerca, vana, di un assetto in grado di reggere all’urto dei padroni di casa, guidati dalla superstar Josh Adams ( 21 punti conditi da giocate e letture pregevolissime) e dal vivacissimo Toupane (11 punti 5 rimbalzi, 3 assist, e un’ottima difesa su Gentile). In casa Trento, le uniche risposte positive vengono da Justin Knox (14 punti) e da qualche sprazzo di puro agonismo da parte di Alessandro Gentile e di Aaron Craft (tuttavia uscito pesantemente sconfitto dal confronto diretto con Adams) . Impalpabili, tra le altre, le prestazioni di King, Mezzanotte e Blackmon.

Video - Le mani veloci di Aaron Craft e Alessandro Gentile: due palle rubate di fila su rimessa da fondo 00:44

L’Unicaja domina l’avvio (12-2 dopo 4’) e malgrado Trento provi a serrare le maglie difensive, i padroni di casa continuano a dettare ritmo e punteggio, grazie a una difesa impenetrabile, fino alla chiusura del primo quarto di gioco (28-10 al 10'). Nel secondo quarto la Dolomiti chiude le maglie difensive, trova ritmo e circolazione di palla e grazie alle buone giocate di Blackmon e Knox piazza un parziale di 16-7 che costringe al timeout coach Casimiro. Al rientro in campo Malaga riprende l’inerzia del gioco forzando Trento a un contro timeout (39-26). Adams e Gentile si ergono a protagonisti degli ultimi minuti del secondo quarto: il primo con alcuni canestri da fuori di alto spessore, il secondo imponendo combattività e forza fisica. All’intervallo lungo Malaga conduce 48-34.

Video - Frank Elegar salta ancora come un grillo: splendida schiacciata su alley-oop contro Trento 00:29

Nella ripresa la partita non cambia: l’Unicaja ristabilisce il +20 con un parzialone di 10-2 in meno di due minuti. La partita è definitivamente indirizzata, malgrado la resilienza della Dolomiti, sostenuta da alcuni spunti offensivi di Kraft, Kelly e King (69-53 al 30’). L’ultimo quarto, di pura accademia, si chiude tra gli applausi divertiti di un pubblico chiassoso e folcloristico.

Trento chiude il girone di andata con un record di 2 vittorie e 3 sconfitte che la relegano al quarto posto, ultimo utile per la qualificazione al turno successivo, a pari merito con i tedeschi dell’Ewe Baskets Oldemburg, oggi vittoriosi in trasferta sul Buducnost Voli Podgorica. Trento vanta tuttavia la vittoria nello scontro diretto con Oldemburg e nel girone di ritorno avrà il vantaggio di affrontare una gara che potrebbe essere decisiva ai fini della qualificazione tra le mura di casa.

Adams 21; Toupane 11; Thompson 11; Ejim 11; Avramovic 10; Fernandez 7; Suarez 6; Gerun 5; Waczinsky 5; Elegar 4; Guerrero 2. All.: Casimiro. Dolomiti Energia Trento: Gentile18; Knox 14; Craft 10; Mian 8; Forray 7; Kelly 6; Blackmon 5; Mezzanotte 3; King 3. All.: Brienza.