La Virtus Bologna debutta in Eurocup con una vittoria: espugnata Ulm 92-79

RATIOPHARM ULM-SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA 79-92 (20-16, 43-46; 55-65)

Stefan Markovic smazza assist, Kyle Weems si attiva quando la palla scotta, giocando un quarto periodo d'autore, Vince Hunter non perde mai occasione per volare sopra il ferro e Pippo Ricci tiene la mano in caldo per pennellare le giocate decisive nel finale: con una bellissima prova collettiva, la Virtus Bologna risponde "presente" anche all'esordio in Eurocup trionfando 92-79 nella trasferta tedesca ad Ulm, primo passo per inseguire il sogno Eurolega tramite il raggiungimento della finale nella seconda competizione continentale.

Si tratta di una prestazione complessivamente in crescendo per la squadra di Djordjevic rispetto alle prime due uscite (seppur vincenti) in campionato, segno che la mano dell'allenatore, arrivato a lavori già ampiamente avviati per il precedente impegno con la nazionale serba ai Mondiali di Cina, sta iniziando a oliare sempre più i meccanismi di una squadra nuova rispetto a quella vista nella scorsa stagione. La difesa si conferma un punto di forza inamovibile della filosofia di Djordjevic, quella stessa difesa che costringe Ulm a un terzo quarto da soli 12 punti segnati, coincisi con il momento del break che porta le V nere all'ultimo intervallo con un vantaggio in doppia cifra (65-55).

Poi, come detto, è Kyle Weems (18 punti) che riceve il testimone dalle sapienti mani di Stefan Markovic (16 punti, 8 assist), fino a quel momento straordinario con un'altra serie di passaggi magici per i lunghi nelle giocate in pick'n'roll centrale dalla punta: l'ex-esterno del Tofas piazza una scarica di canestri e giocate sfoderando un arsenale offensivo completo, decisivo per rigettare al mittenti i tentativi di rientro avversari. Nelle battute finali è poi Pippo Ricci a mettere il risultato in ghiaccio con 7 punti consecutivi utilissimi anche in ottica doppio-confronto in quello che si presenta essere un girone estremamente equilibrato. Il prossimo impegno della Virtus Bologna sarà mercoledì 9 ottobre, ore 21.15, contro il Maccabi Rishon, visibile in LIVE-Streaming su Eurosport Player.

Ulm: Hayes 8, Dragic 15, Jerrett 10, Obst 8, Hinrichs; Harvey 13, Guenther, Phillips, Diallo, Heckmann 5, Schilling 7, Willis 13. All.: Lakovic.

Bologna: Markovic 16, Ricci 15, Cournooh 2, Weems 18, Gamble 10; Gaines 8, Pajola 2, Baldi Rossi 4, Hunter 17. N.e.: Deri, Peterson, Nikolic. All.: Djordjevic.