La Virtus Bologna sbanca Trento e vince la seconda in fila: decisivo il finale di Teodosic

Dolomiti Energia Trento-Segafredo Virtus Bologna 67-73

Due settimane fa, nel primo incrocio stagionale su questo stesso campo in campionato, Milos Teodosic prese per mano la sua Virtus Bologna segnando 16 punti (su 30) nel solo quarto periodo. Oggi, con Bologna ripresa e sorpassata dopo il +16 di inizio partita, Teodosic riallunga la mano per estrarla dalle secche: 10 punti (se 23) nel quarto periodo, controsorpasso e secondo successo consecutivo nelle Top 16 con annesso secondo posto nel gruppetto di testa comprendente anche Partizan Belgrado e Darussafaka Istanbul.

La dipendenza dal #44 è un problema ancora vivo per la squadra di coach Djordjevic, protagonista di una partita simile, per certi versi, a quelle del passato recente con Darussafaka e Pistoia: avvio in carrozza sorretto da una difesa marmorea, fase di stallo/vivacchiamento sull'ampio margine conquistato, momento di caos/calo di intensità con annesso rientro avversario e necessità di riaffidarsi alle giocate di qualità superiore dei singoli per rigirare l'inerzia in proprio favore.

Video - Milos Teodosic ne inventa un'altra: assist con fucilata-baseball per Pippo Ricci 00:26

Il dato su cui possiamo ricostruire il racconto della serata è la percentuale dall'arco delle Vu nere: al 4/6 iniziale cui corrisponde il 10-26 dopo 9', segue una lunghissima fase di cariche a salve con 14 errori consecutivi prima della riaccensione della miccia firmata da Teodosic (e chi, se no...) e Pippo Ricci. Nel mezzo, sì le mani fredde dei tiratori bianconeri, ma anche l'ottimo lavoro difensivo di Trento, encomiabile considerando l'assenza di Alessandro Gentile e i problemi di falli immediati di Justin Knox (solo 10' in campo). Nonostante le rotazioni cortissime e un gap di fisicità notevole, l'Aquila sceglie di chiudersi nel verniciato con lo splendido lavoro della coppia Kelly-Pascolo e di mordere le caviglie di Teodosic e Markovic con l'aggressività mista ad astuzia difensiva di Forray e Craft: il piano-partita paga permettendo un rientro quasi impronosticabile con la rapidità del quintetto leggero e un effimero sorpasso grazie alle giocate di un Toto Forray spiritato (24 punti, career-high in Eurocup), ma non riesce a capitalizzare in maniera definitiva quando Milos Teodosic decide di riprendersi il palcoscenico dopo troppi minuti da comparsa.

Video - La Virtus Bologna chiude i conti con Trento con stile: schiacciata di Hunter su alzata di Markovic 00:30

Ai 23 punti di Teodosic fanno eco i 13 con 11 rimbalzi di Julian Gamble, dominante nelle fasi iniziali ma incapace di mantenere lo stesso livello di intensità fisica e di qualità di letture nelle ricezioni in post-basso quando Trento sceglie di mandargli sistematicamente due uomini in copertura. Djordjevic si affida a lungo a Vince Hunter, ma nonostante il canestro della staffa (schiacciata su splendido alleyoop di Markovic), si rivela impreciso al tiro (3/9) e soprattutto in lunetta (5/8) con tre liberi sbagliati in fila in un secondo periodo di scarso livello offensivo delle Vu nere. Alti e bassi per Stefan Markovic, che nonostante le buone cifre (7 punti, 7 assist, 4 recuperi) mantiene quella sinistra tendenza all'accademia e alla spettacolarità forse troppo fine a se stessa. Su sponda Trento, il già citato Forray è l'unico giocatore in doppia cifra (24) ma è da sottolineare la grande serata di Aaron Craft, che unisce a una difesa eccellente (4 recuperi) anche un'ottima gestione di una squadra ridotta sostanzialmente a soli sette effettivi (9 assist).

Il tabellino

Dolomiti Energia Trento: Kelly 8, Craft 9, Mian 8, Forray 24, Mezzanotte 3; Blackmon 9, Pascolo 6, Knox, Lechtaler. N.e.: Ladurner, Voltolini. All.: Brienza.

Kelly 8, Craft 9, Mian 8, Forray 24, Mezzanotte 3; Blackmon 9, Pascolo 6, Knox, Lechtaler. N.e.: Ladurner, Voltolini. All.: Brienza. Segafredo Virtus Bologna: Markovic 8, Ricci 7, Weems 2, Teodosic 23, Gamble 13; Gaines, Pajola 3, Baldi Rossi 4, Cournooh 2, Hunter 11. N.e.: Delia, Nikolic. All.: Djordjevic.