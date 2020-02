Sconfitta netta per una Trento senza motivazioni: il Darussafaka banchetta e vince 95-74

Dolomiti Energia Trento-Darussafaka Tekfen 74-95

Non aveva nulla da chiedere la Dolomiti Energia Trentino dalla sfida contro il Darussafaka, se non fare una bella figura nell'ultima gara casalinga di questa stagione di Eurocup. Invece l'Aquila si è scontrata con le motivazioni e la forza della squadra turca, ancora in corsa per la qualificazione ai quarti di finale, e in sostanza non c'è stata mai partita. Gli uomini di Selcuk Ernak scappano sul finire del primo quarto e poi danno il colpo di grazia a inizio secondo periodo, dopo il sussulto dei ragazzi di Nicola Brienza per tornare a -6. Trento resta quindi ferma a zero punti e nel prossimo turno giocherà a Belgrado col Partizan: il migliore è James Blackmon con 22 punti mentre si registrano i primi punti in Europa per i giovanissimi Voltolini, 4 tutti dalla lunetta, e Ladurner, 2. Sono invece sei i giocatori in doppia cifra per il Darussafaka che sale a 3 vinte e 2 perse, e nell'ultimo turno giocherà in casa con la Virtus Bologna: bene Lamb, Colson e Browne, i migliori con 14 punti.

A breve il report completo...

Dolomiti Energia Trento : Kelly, Blackmon 22, Craft 2, Gentile 5, Pascolo 5, Mian 5, Forray 8, Knox 13, Mezzanotte 8, Voltolini 4, Ladurner 2, Lechtaler ne. All. Brienza.

: Kelly, Blackmon 22, Craft 2, Gentile 5, Pascolo 5, Mian 5, Forray 8, Knox 13, Mezzanotte 8, Voltolini 4, Ladurner 2, Lechtaler ne. All. Brienza. Darussafaka Tekfen: Ozmizrak 11, Agva 2, Browne 14, Demir 5, Hamilton 10, Veyseloglu 2, Ozdemiroglu, Lamb 14, Jones 12, Sav 5, Guler 6, Colson 14. All. Ernak.