Trento resta in corsa passando a Gdynia con un super Gentile, la Virtus batte Patrasso e torna prima

Asseco Arka Gdynia-Dolomiti Energia Trento 78-85

A cura di Davide Fumagalli. Con la spada di Damocle dell'eliminazione sopra la testa, l'Aquila Trento sfodera una prestazione maiuscola in Polonia, supera l'Arka Gdynia e resta in corsa per il passaggio alle Top 16 di Eurocup. La squadra di Brienza non ribalta il -11 dell'andata ma coglie un successo fondamentale visto che in caso di ko sarebbe arrivata la qualificazione; è il secondo risultato positivo in trasferta dopo quello di Podgorica col Buducnost, questo arrivato contro una formazione, l'Arka appunto, che fra le mura amiche ha sempre perso (0-5). E' la grande notte di Trento, soprattutto di Alessandro Gentile che chiude con 37 punti, suo massimo in carriera considerando ogni competizione (32 in A, 29 in Eurolega, 22 in Eurocup in precedenti, ndr). Lui, insieme a Pascolo, 11 punti e 8 rimbalzi, e a Forray, 9 punti, guidano la Dolomiti Energia nonostante una serata nera al tiro, come si evince dal 5 su 19 da tre. Il 64% da due è però sufficiente per piegare la resistenza di Gdynia, cui non bastano i 17 punti di Bostic e i 12 di Hammonds, Moore e Szubarga: i polacchi, al pari di Trento, restano a loro volta in corsa per un posto nelle Top 16.

La partita di Gdynia inizia sui binari dell'equilibrio, Trento ha ottime risposte da Gentile e Kelly, poi è l'Arka a provare un mini allungo con la tripla di tabella di Woloszyn per il +7. Il primo quarto si chiude sul 23-18 per i padroni di casa che tirano col 70% e trovano punti con troppa facilità. Le cose vanno un po' meglio a inizio secondo periodo dove l'Aquila torna a -2 con le triple di Blackmon e Mian, ma i polacchi sono scatenati, replicano con tre bombe e volano fino a +9, il margine con cui si torna negli spogliatoi per l'intervallo sul 49-40. La Dolomiti Energia ha 17 punti da Gentile ma tira male dall'arco e non sembra poter contenere l'attacco avversario, guidato da Bostic e Moore.

Nella ripresa la musica non cambia, il solo Gentile prosegue la sua battaglia solitaria contro la difesa polacca mentre Gdynia resta a +9 con due missili di Hammonds. L'insistenza di Gentile però è veemente, trova la collaborazione di Kelly e Pascolo, e Trento rimonta e sorpassa sul 58-57! A inizio ultimo quarto prosegue l'ottimo momento di Dada Pascolo che segna 7 punti consecutivi, compresa la bomba del +2, poi Mian e Craft completano il break di 9-0 che lancia la Dolomiti Energia sul +6, 70-64. L'Arka non ci sta e prova a farsi sotto ma lì torna in cattedra Gentile che segna il +4 e raggiunge quota 30 punti, poi mette la bomba con l'aiuto del ferro per il 79-73! E' il canestro che spezza la gambe a Gdynia, il cui disperato pressing finale viene bucato da Trento che manda a segnare per due volte il bollente "Ale Gent". Per lui alla fine sono 37 punti, il massimo nella sua carriera. Per Trento è vittoria, vitale per tenere vivo il sogno Top 16.

La squadra di Nicola Brienza dovrà vincere martedì prossimo 17 dicembre alle 20:45 in casa contro Malaga, capolista del girone B, per avere la certezza del passaggio del turno; viceversa dovrà sperare in un ko dell'Arka sul campo del Galatasaray. Prima perà Trento avrà la gara di campionato contro la Virtus Roma, sabato sera alle 20 sempre in casa (diretta su Eurosport Player).

Asseco Arka Gdynia : Hammonds 12, Bostic 17, Moore 12, Szubarga 12, Malczyk, Emelogu 2, Woloszyn 7, Czerlonko ne, Kaminski, Upson, Hrycaniuk 7, Wuka 9. All. Frasunkiewicz.

: Hammonds 12, Bostic 17, Moore 12, Szubarga 12, Malczyk, Emelogu 2, Woloszyn 7, Czerlonko ne, Kaminski, Upson, Hrycaniuk 7, Wuka 9. All. Frasunkiewicz. Dolomiti Energia Trento: Kelly 7, Blackmon 6, Craft 4, Gentile 37, Pascolo 11, Mian 7, Forray 9, Knox 4, Mezzanotte, King, Lechtaler ne. All. Brienza.

* * *

Segafredo Virtus Bologna-Promitheas Patrasso 88-75

A cura di Daniele Fantini. Archiviata con sofferenza la sconfitta di domenica a Cremona, la Virtus Bologna riprende la testa del Gruppo A in solitaria battendo i greci del Promitheas Patrasso e ribaltando il -9 dell'andata: la squadra di Djordjevic è ora sicura di evitare il quarto posto finale nel girone, ma per poter accedere alle Top 16 come prima testa di serie dovrà sbancare il parquet dell'AS Monaco nell'ultima gara della prima fase, in programma martedì 17 dicembre alle ore 18.45 (LIVE-Streaming su Eurosport Player).

La Virtus gioca una partita strana, alternando grandi momenti difensivi e attacchi ben gestiti a situazioni di distrazione nella propria metacampo e fasi offensive stagnanti. Un inizio roccioso da 14-0 con il Promitheas tenuto senza punti per 6'30" sembra presagire una gara in discesa, ma l'ingresso di Chris Babb (17 punti con 5/8 da tre) rivitalizza gli ospiti ricucendo fino al 19-16 della prima pausa. Un altro break nelle fasi iniziali del secondo quarto ispirato da corsa e difesa permette alla Virtus di andare in spogliatoio sul +9 (44-35), ma Patrasso mantiene la mano calda dall'arco: dopo Babb, arriva il turno di Chase Fieler (20 punti, 4/5 dalla distanza) ed è aggancio a quota 51 al 26'.

Djordjevic rimette sul tavolo la carta Milos Teodosic, reduce da una prima metà di gara giocata con un atteggiamento stranamente indolente e macchiata da tre brutte palle perse: il serbo (8 punti, 7 assist) riorganizza l'attacco e si accende dopo un fallo antisportivo commesso nelle battute iniziali del quarto periodo, miccia che lo porta finalmente a guardare anche il canestro dopo tanti minuti trascorsi a cercare soltanto i compagni. Con Teodosic pienamente in partita, la Virtus ritrova armonia in attacco e recupera la durezza difensiva già vista nei primi minuti di gara: una tripla del serbo riapre la forbice sul +12 (74-62) ed è poi Frank Gaines a prendere in mano la situazione lucrando sul bonus speso con grande anticipo dagli avversari (16 punti con 11/12 dalla lunetta). Il ritorno di Stefan Markovic nel ruolo di co-gestore assieme a Teodosic e un paio di buone giocate di Pippo Ricci permettono alla Virtus di controllare nel finale e gestire il vantaggio per ribaltare la differenza-canestri negativa dell'andata. Tra i più positivi, da segnalare un ottimo Marcos Delia, cui Djordjevic concede tanto spazio nella ripresa (12 punti con 5/6 dal campo e 5 falli subiti, ottimo nel prendere vantaggio di pura posizione nel verniciato avversario) e Kyle Weems, il più continuo con 14 punti, 6 rimbalzi e 6/10 al tiro.

Segafredo Virtus Bologna: Gaines 19, Markovic 2, Ricci 8, Weems 14, Gamble 6; Pajola 6, Baldi Rossi 7, Delia 12, Cournooh 4, Hunter 5, Nikolic, Teodosic 8. All.: Djordjevic.

Gaines 19, Markovic 2, Ricci 8, Weems 14, Gamble 6; Pajola 6, Baldi Rossi 7, Delia 12, Cournooh 4, Hunter 5, Nikolic, Teodosic 8. All.: Djordjevic. Promitheas Patrasso: Lypovyy 3, Kaselakis 8, Fieler 20, Robinson 5, Ellis 5; Babb 17, Kafezas, Agravanis 4, Kouroupakis, Katsivelis 7, Mantzoukas 4, Bazinas 2. All.: Giatras.