Darussafaka Tekfen Istanbul-Dolomiti Energia Trento 73-69

A cura di Davide Fumagalli. Inizia con una sconfitta la strada della Dolomiti Energia Trento nelle Top 16 di Eurocup: la squadra di Nicola Brienza perde alla Volkswagen Arena contro il Darussafacka e non riesce a bissare il colpo ad Istanbul contro il Galatasaray nella prima fase. L'Aquila, reduce dal ko casalingo in campionato contro la Virtus Bologna, si arrende in volata contro i turchi di Selcuk Ernak che nella prima fase avevano chiuso con un bilancio di 5-5, lo stesso dei trentini: determinante Browne, 18 punti, l'ex pesarese Jarrod Jones ne aggiunge 13 mentre chiude a 10, ma col canestro decisivo, Bonzie Colson, ex Milwaukee Bucks. Alla Dolomiti Energia non bastano i 17 punti con 5 rimbalzi di Ale Gentile e i 13 messi a referto da Craft (con 7 assist), Blackmon e Kelly.

Alla Volkswagen Arena è buona la partenza di Trento che si porta sul 12-6 con le triple di Blackmon e Craft, poi anche Mian segna dall'arco e alla prima pausa è 19-16 per la Dolomiti Energia. Nel secondo periodo iniziano le difficoltà dell'Aquila a segnare, il Darussafacka invece trova linfa dal veteranissimo Sinan Guler e infatti l'ex di Fenerbahce ed Efes segna 5 punti in fila per il 24-19; il parziale dei padroni di casa prosegue e il Dacka, con le giocate di Agva, vola fino al +13 sul 36-23! Toccato il fondo, Trento risponde con una bomba di Kelly, poi prima di rientrare negli spogliatoi arrivano 4 liberi, uno di Blackmon per un fallo tecnico e tre di Gentile che subisce fallo a fil di sirena: al 20' è 36-30 e per l'Aquila va più che bene. Nella ripresa la gara va ad elastico, Trento risale e Knox segna a rimbalzo la parità sul 45-45, poi al 30' è 54-49 per i turchi con 4 punti in fila di Lamb. Anche nel quarto periodo prosegue l'equilibrio, l'Aquila torna a -1 con Mezzanotte e un canestro di Blackmon dopo rubata di Craft, ma l'aggancio non arriva: Browne sblocca il Darussafacka dopo 5' per il 56-53, poi segna col fallo per il +4. Trento però non ci sta e il rincorso pareggio arriva sul 59-59 con due rubate di Craft e Gentile che vanno a segnare indisturbati. Lì però c'è la tripla siderale di Browne, poi sale in cattedra Colson che piazza due stoppate su Gentile e si inventa il canestro della vittoria con una "tabellata" per il 71-67 a 16" dal termine.

La Dolomiti Energia tornerà in campo domenica 12 gennaio in Serie A per il posticipo contro Pistoia al PalaCarrara mentre in Eurocup la squadra di Brienza giocherà in casa mercoledì 15 gennaio alle 19 contro la corazzata Partizan Belgrado (tutto LIVE e on-demand su Eurosport Player).

Darussafaka Tekfen Istanbul : Ozmizrak 2, Agva 11, Browne 18, Demir 9, Veyseloglu, Sarica ne, Ozdemiroglu 1, Lamb 4, Jones 13, Sav, Guler 5, Colson 10. All. Ernak.

: Ozmizrak 2, Agva 11, Browne 18, Demir 9, Veyseloglu, Sarica ne, Ozdemiroglu 1, Lamb 4, Jones 13, Sav, Guler 5, Colson 10. All. Ernak. Dolomiti Energia Trento: Kelly 13, Blackmon 13, Craft 13, Gentile 17, Pascolo 4, Mian 3, Forray, Knox 4, Mezzanotte 2, King, Lechtaler ne. All. Brienza.

Partizan NIS Belgrado-Segafredo Virtus Bologna 99-81

A cura di Davide Fumagalli. La Segafredo Virtus Bologna esce con le ossa rotte dalla Stark Arena, travolta dal Partizan Belgrado nella prima giornata di Top 16. Il ritorno a casa di Sasha Djordjevic, Milos Teodosic e Stefan Markovic si trasforma in un incubo a causa di tanti errori ma soprattutto della prova sontuosa della squadra allenata da Andrea Trinchieri, perfetto nel preparare la gara e nel trovare dai suoi una serata balistica clamorosa: i serbi chiudono con 14 su 32 da tre, hanno 23 punti da Walden, 22 da Gordic e 19 da Paige (11 su 18 dall'arco per loro), soprattutto controllano il ritmo, i rimbalzi (42 a 33) fin dall'inizio, imponendo la propria intensità e una fisicità asfissiante. Viceversa Bologna non riesce ad esprimere il proprio gioco, soffocata dalla pressione degli avversari: si salva Gaines, 21 punti, mentre Gamble chiude con 14 punti e 7 rimbalzi; 14 anche i punti di Teodosic, ma con 4 su 11 al tiro, mentre Markovic smazza 6 assist ma finisce con un solo punto (0 su 7 al tiro); ulteriore nota negativa l'infortunio di Hunter che esce anzitempo per una distorsione alla caviglia.

La partita della Stark Arena inizia a gran ritmo, con canestri da una parte e dall'altra, e notevole intensità. Parte forte il capitano Velickovic per il Partizan mentre nella Virtus Teodosic è subito in palla. Alla prima pausa il punteggio è molto alto, 26-23, coi serbi che hanno già cinque triple a segno! Nel secondo quarto sono due bombe di Paige a dare il +11 a Belgrado (34-23), poi l'ex triestino Mosley schiaccia in alley oop il +16, e successivamente l'ex romano Gordic mette 6 punti in fila per il +20 sul 50-30! La Segafredo non trova antidoti per frenare la strapotenza degli avversari, nemmeno i timeout di Djordjevic sortiscono effetti, e così all'intervallo è 62-42.

Il secondo tempo vede una Virtus pimpante, gli ospiti partono meglio e Teodosic propizia un break di 9-0 per tornare a -11 (62-51). La replica del Partizan però è veemente, Zagorac e Walden firmano un break di 8-2, poi sale in cattedra ancora Gordic che insacca 8 punti consecutivi, compreso il jumper sulla sirena per l'84-63 a fine terzo quarto. Nell'ultimo periodo c'è l'ultimo sussulto di Bologna che torna a -14 (84-70) con due guizzi di Pajola e un canestro di Weems, ma ancora la squadra di Trinchieri risponde, Paige mette la tripla del +17, poi Walden sale in cattedra, manda i suoi al +25, 95-70, e fa scattare i titoli di coda. Nel finale la Virtus rosicchia qualche punto ed è Teodosic a segnare il canestro del definitivo 99-81.

La Segafredo Bologna proverà a riscattarsi domenica 12 gennaio alle 16:30 al PalaEur contro la Virtus Roma per la 18a giornata di A; in Eurocup la Virtus tornerà in campo mercoledì 15 gennaio in casa contro il Darussafacka (tutto LIVE e on-demand su Eurosport Player).

Partizan NIS Belgrado : Walden 23, Zagorac 7, Paige 19, Gordic 22, Jaramaz 5, Velickovic 10, Bircevic 1, Redding 7, Jankovic 2, Thomas, Trifunovic ne, Mosley 3. All. Trinchieri.

: Walden 23, Zagorac 7, Paige 19, Gordic 22, Jaramaz 5, Velickovic 10, Bircevic 1, Redding 7, Jankovic 2, Thomas, Trifunovic ne, Mosley 3. All. Trinchieri. Segafredo Virtus Bologna: Gaines 21, Pajola 5, Baldi Rossi 3, Markovic 1, Ricci 5, Delia 2, Cournooh ne, Hunter 7, Weems 9, Nikolic ne, Teodosic 14, Gamble 14. All. Djordjevic.

EWE Baskets Oldenburg-Umana Reyer Venezia 98-87

A cura di Marco Arcari. Comincia con un brutto k.o. l’avventura di Venezia nelle Top 16 di EuroCup. I campioni d’Italia in carica cadono infatti alla Grosse Ewe Arena, contro un Oldenburg che per lunghi tratti della sfida gioca un’ottima pallacanestro. Mitchell Watt si presenta agli avversari con 2 triple consecutive che valgono il primo break (0-6), ma l’Umana Reyer trova poi 4 perse consecutive che fruttano altrettanti recuperi e transizioni di Oldenburg, per un contro-parziale di 11-0 in cui sono protagonisti Rasid Mahalbasic e Philipp Schwethelm. Rickey Paulding trova 7 punti in fila, mentre gli orogranata arrivano a quota 9 perse nel 1° quarto ma riescono a rimanere in partita grazie all’ottima percentuale da 3 (5/7, considerando anche la preghiera tentata da Andrea De Nicolao in chiusura di frazione) e così al 10’ il punteggio è sul 24-20. Julyan Stone sale in cattedra in apertura di 2° quarto, piazzando 5 punti importanti, ma anche Gasper Vidmar comincia a fare la differenza nei due pitturati, rilanciando gli ospiti (28-27) e costringendo coach Drijencic al timeout. Gli attacchi delle due squadre salgono decisamente di colpi e la sfida si caratterizza per un continuo botta e risposta. Mahalbasic è devastante non appena rimette piede sul parquet e la difesa di Venezia non riesce neanche lontanamente a trovare il modo per impedirne il dominio, così al 16’ i padroni di casa hanno nuovamente un buon vantaggio (44-34). Ariel Filloy si carica sulle spalle tutto l’attacco della formazione di coach De Raffaele, ma neanche la sua verve offensiva può ridurre lo svantaggio all’intervallo lungo (54-43), complice una difesa che concede davvero troppo (vanificando peraltro % al tiro incredibili: 8/12 da 2, 8/13 da 3).

L’Umana Reyer sembra rimanere negli spogliatoi per 4’ di troppo, subendo passivamente le iniziative offensive dei padroni di casa e scivolando anche a -20 (69-49) sotto le triple degli esterni avversari. La sfida si trasforma letteralmente in un clinic offensivo dell’Ewe Baskets, che esegue alla perfezione ogni singola giocata, trovando costantemente le migliori scelte possibili. Venezia perde la bussola definitivamente col fallo tecnico fischiato a Mitchell Watt, dopo aver sbagliato tantissimi liberi a disposizione, e chiude sotto di 18 lunghezze il 3° quarto (81-63) solamente grazie a Stefano Tonut (7 punti nel periodo). Gli oro-granata ritrovano quanto meno l’orgoglio in apertura di ultimi 10’ di gioco, piazzando un break di 2-8 e rientrando sull’83-71. Le triple e le giocate di Stone consentono agli ospiti di ridurre lo svantaggio sotto la doppia cifra (89-80) a 5’ dal termine dei tempi regolamentari, costringendo la panchina avversaria al timeout. Mahalbasic ha però idee diverse e piazza sostanzialmente da solo un parziale di 6-0 che spegne i sogni di rimonta veneziani e gli garantisce la certezza del riconoscimento di MVP (25 punti, 14 rimbalzi, 5 assist e 38 di valutazione). Ottima prova anche di Braydon Hobbs (14 punti, con 4/7 da 3, e 7 assist), mentre Paulding aggiunge 17 punti. A Venezia non basta un incredibile 16/29 di squadra da oltre l’arco dei 6.75.

Ewe Baskets Oldenburg : Moore 5, Hobbs 14, Sears 10, Tadda 5, McClain 2, Kessen n.e., Hollatz n.e., Amaize 5, Paulding 17, Mahalbasic 25, Schwethelm 8, Larson 7. All. Drijencic.

: Moore 5, Hobbs 14, Sears 10, Tadda 5, McClain 2, Kessen n.e., Hollatz n.e., Amaize 5, Paulding 17, Mahalbasic 25, Schwethelm 8, Larson 7. All. Drijencic. Umana Reyer Venezia: Udanoh, Stone 13, Bramos 14, Tonut 12, Daye 5, De Nicolao 7, Filloy 9, Vidmar 5, Chappell 6, Mazzola 5, Pellegrino n.e., Watt 11. All. De Raffaele.

L'Umana Reyer Venezia tornerà in campo domenica 12 gennaio in Serie A per la trasferta dell'Allianz Dome-Pala Rubini contro l'Allianz Pallacanestro Trieste (ore 18:00), mentre in EuroCup la squadra di coach De Raffaele giocherà in casa martedì 14 gennaio alle ore 20:00 nel derby italiano contro la Germani Basket Brescia (tutto LIVE e on-demand su Eurosport Player).

