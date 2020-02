Umana Reyer Venezia-EWE Oldenburg 82-78

Successo pesantissimo per la Reyer Venezia che al Taliercio batte l'EWE Oldeburg e tiene aperto ogni discorso nel gruppo F. Infatti, col successo del Promitheas di 11 punti su Brescia, una vittoria dei tedeschi avrà eliminato automaticamente le due italiane e invece l'impresa degli orogranata rimanda ogni verdetto all'ultimo turno, in programma il 3 e 4 marzo, dopo la sosta per le coppe nazionali e le qualificazioni a EuroBasket 2021. La squadra di De Raffaele non riesce a ribaltare il -11 dell'andata in Germania ma riesce almeno a restare in vita, senza scordare che l'Umana veniva da tre sconfitte di fila tra campionato ed Eurocup. Determinanti Chappell, 16 punti, e Watt, 14, ma non vanno dimenticati De Nicolao, 12, e Daye, autori della tripla e della stoppata che hanno sigillato il successo. In casa Oldenburg, che ha fallito la chance di chiudere ogni discorso qualificazione ai quarti, ci sono i 24 punti del centro bosniaco Mahalbasic e i 12 punti dell'ex varesino Larson.

Al Taliercio parte forte la Reyer, 7-0 con una bomba di De Nicolao, poi il punteggio diventa 14-7 e l'Umana vola fino a +12 con un canestro al ferro di Goudelock! Oldenburg fatica a rispondere, chiude il primo quarto sotto 24-14 e poi nel secondo periodo la squadra di De Raffaele tiene un buon margine, ancora a +11 con un pimpante De Nicolao. Prima dell'intervallo i tedeschi hanno un sussulto e ricuciono fino a -6 sul 45-39.

Nella ripresa la Reyer rimette il piede sull'acceleratore, Watt firma due canestri per il nuovo +13 ma Oldenburg davvero non ci sta, si aggrappa al solito Mahalbasic, immarcabile, e poi ricuce trovando due giocate con Sears e arrivando fino al -3 sul 55-52 e addirittura a -1 al 30', 57-56. Gli ultimi 10' sono tambureggianti, si va ad elastico, Venezia torna di nuovo a +9 con un gioco da tre punti di Watt, ci resta sul 78-69 e poi incassa l'ennesimo rientro di Oldenburg, fino al -4 sul 79-75. Lì arrivano le giocate decisive di Daye, che stoppa Mahalbasic, e poi la tripla di De Nicolao per l'82-76!

Per il momento l'Eurocup va in pausa, poi ci sarà il derby decisivo a Brescia con la Germani, martedì 3 marzo alle 20.30. Prima però torna il campionato, domenica alle 18 il derby con Treviso al Taliercio, e poi le Final Eight di Coppa Italia a Pesaro, con la Reyer che giocherà giovedì 13 marzo contro la Virtus Bologna.

Umana Reyer Venezia : Stone, Bramos 13, Daye 6, De Nicolao 12, Filloy 2, Vidmar 7, Goudelock 10, Chappell 16. Mazzola 2, Pellegrino, Cerella, Watt 14. All. De Raffaele.

: Stone, Bramos 13, Daye 6, De Nicolao 12, Filloy 2, Vidmar 7, Goudelock 10, Chappell 16. Mazzola 2, Pellegrino, Cerella, Watt 14. All. De Raffaele. EWE Oldenburg: Moore 5, Hobbs 3, Sears 8, Tadda 6, McClain 8, Kessen, Amaize 2, Paulding 7, Mahalbasic 24, Schwethelm 3, Larson 12. All. Drijencic.

* * *

Promitheas Patrasso-Germani Basket Brescia 67-56

Sconfitta letale per la Germani Brescia che perde a Patrasso contro il Promitheas e incassa la quarta sconfitta consecutiva tra campionato ed Eurocup. La squadra di Esposito, senza Luca Vitali, rimasto a casa con la febbre, resta aggrappata per almeno 35', poi nel finale viene candannata dalla maggior freschezza degli avversari e da un paio di fischia arbitrali rivedibili. Non bastano i 16 di un ottimo Tommaso Laquintana e i 15 di Ken Horton, troppo soli però per sbancare Patrasso; pesano il 4 su 20 da tre, le 12 palle perse e i soli 4 punti a testa di Lansdowne e Abass, mai incisivi. Il Promitheas ha quattro uomini in doppia cifra, spiccano Mavrokefalidis con 15 punti e 7 rimbalzi e Agravanis con 10 e 14 rimbalzi, senza dimenticare gli 11 di Hall e i 10 con 6 rimbalzi e 6 assist di Matzaris.

Il primo periodo è equilibrato, il Promitheas si affida a Mavrokefalidis e ad Agravanis in avvio, la Germani fatica a sbloccarsi ma poi ha un buon apporto da Trice, Horton e Moss, e proprio il veterano completa il gioco da tre punti del 16-16 al 10'. Nel secondo quarto i greci continuano ad attaccare il canestro in penetrazione, soprattutto Mantzaris che firma il +6, poi Babb segna da tre e Katsivelis segna col fallo per il +10 sul 33-23. La reazione della Germani è affidata ancora a Horton che segna fa fuori, dalla media distanza e poi ruba per la schiacciata del -6, poi è ancora l'ex Astana a segnare il -3, 35-32, con cui si torna negli spogliatoi per l'intervallo.

Video - Squillo di Ken Horton: furto e gran schiacciata in campo aperto 00:29

In avvio di ripresa Cain segna subito il -1, poi però il Promitheas si rimette al lavoro, Mavrokefalidis segna 5 punti in fila per il +10 e Hall infila la bomba del +13 sul 49-36 che mette paura a Brescia. La squadra di Esposito non cede, ha un buon impatto da Warner e poi si accende Laquintana che realizza 8 punti di fila, compresa una tripla da lontanissimo, e tiene la Leonessa in vita sul -6, 57-51, al 30'. L'ultimo quarto si apre con Horton che fa -4 ma il Promitheas risponde col sorprendente Jones che stoppa Zerini e poi si inventa due canestri in fila per il nuovo +8. La Germani ha la forza di tornare a -5 sul 61-56 con un canestro di Horton ma poi le energie finiscono, Mantzaris e Mavrokefalidis firmano un break di 6-0 e di fatto si chiude il match. Purtroppo Brescia non è nemmeno fortunata con gli arbitri che nel momento chiave non vedono un clamoroso fallo su Moss e un evidente intervento di piede di Mavrokefalidis che avrebbe fato un possesso pieno agli ospiti.

Ora la Leonessa dovrà resettare la mente e pensare agli impegni di domenica in casa con Trieste (ore 19 Eurosport Player) e alla Final Eight di Coppa Italia a Pesaro; l'Eurocup riprenderà martedì 3 marzo con l'ultima sfida, in casa contro Venezia.

Promitheas Patrasso : Hall 11, Babb 5, Agravanis 10, Mavrokefalidis 15, Kaselakis 4, Mantzaris 10, Katsivelis 8, Fieler, Jones 4, Mantzoukas ne, Bell ne, Lypovyy ne. All. Giatras.

: Hall 11, Babb 5, Agravanis 10, Mavrokefalidis 15, Kaselakis 4, Mantzaris 10, Katsivelis 8, Fieler, Jones 4, Mantzoukas ne, Bell ne, Lypovyy ne. All. Giatras. Germani Basket Brescia: Zerini, Warner 4, Trice 4, Abass 4, Cain 2, Laquintana 16, Lansdowne 4, Horton 15, Moss 5, Sacchetti 2, Guariglia ne. All. Esposito.

Video - Highlights: Promitheas Patrasso-Germani Basket Brescia 67-56 03:07

* * *