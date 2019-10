Trasferta amara per Brescia: la Germani crolla sul campo della Joventut Badalona

Joventut Badalona - Germani Brescia Leonessa 81-68

Dopo la sconfitta di sabato scorso a Brindisi in campionato, la Germani Brescia incappa anche nel primo stop in EuroCup. La squadra di Enzo Esposito, che aveva superato l'Unics Kazan al debutto, perde 81-68 in Spagna contro la Joventut Badalona, squadra che tornava nella competizione dopo 10 anni (aveva vinto nel 2008) e che quest'anno non aveva ancora vinto una partita (0-3 in Liga ACB, 0-1 in EuroCup). La Leonessa paga la brutta serata da tre, 3 su 22, le 18 palle perse, e la prova sottotono degli americani Cain, Lansdowne e Horton (18 punti in tre): non bastano i 15 punti di Abass e i 13 di Luca Vitali, sicuramente i migliori. Per Badalona domina lo sloveno Klemen Prepelic, 24 punti, bene anche gli "ex italiani" Zisis, 13 con 5 assist, e Omic, 12 con 9 rimbalzi.

La partita è in salita fin da subito per la Germani, sotto 11-3 e con tante difficoltà offensive: al 10' è 17-14 con la tripla di Vitali e i 5 punti di Cain che sono puro ossigeno. Nel secondo quarto le cose migliorano, Horton firma il sorpasso sul 22-21, poi Badalona torna a +5 con una bomba di Harangody ma la Leonessa ne ha di più e va all'intervallo lungo sul 36-35 con un canestro di un pimpante Vitali, un vantaggio incoraggiante nonostante l'1 su 11 da tre di squadra. La ripresa inizia col match in equilibrio, Abass impatta con una tripla, poi arriva il canestro, il primo in maglia Brescia, di Angelo Warner per il -1. Lì la Germani si blocca e Badalona produce un break di 17-2 spinto da Prepelic, Harangody e Morgan che porta i padroni di casa sul +13. Brescia però non molla, Abass la riporta vicina e poi Vitali allo scadere del terzo periodo infila la bomba del 58-53.

Video - Jolly di Luca Vitali: bomba sulla sirena del terzo quarto a Badalona 01:02

Tutto farebbe pensare ad un ricongiungimento e invece Badalona scappa di nuovo a +11 con Prepelic. L'ultimo sussulto è di Abass, il migliore dei suoi, per il nuovo -5 sul 68-63, ma subito dopo Prepelic colpisce ancora dall'arco e Omic realizza il +10 che fa esplodere il pubblico. A chiudere il conto ci pensa Harangody col canestro del 79-65 a 2' circa dal termine. La Germani cercherà riscatto già domenica alle 18 in casa contro Trento mentre in EuroCup tornerà in campo mercoledì 16 ottobre in casa contro l'Olimpia Cedevita Lubiana (LIVE e On Demand su Eurosport Player).

Joventut Badalona: Dimitrijevic 2, Busquets 2, Parra 2, Morgan 8, Prepelic 24, Kanter 2, Ventura 5, Zisis 13, Omic 12, Birgander, Parrado, Harangody 11. All. Duran.

Germani Brescia Leonessa: Zerini 4, Warner 2, Abass 15, Cain 9, Vitali 13, Laquintana 8, Lansdowne 5, Naoni ne, Guariglia ne, Horton 4, Moss 4, Sacchetti 4. All. Esposito.