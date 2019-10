Trento si arrende al Galatasaray, Venezia ko col Partizan: doppio passo falso per le italiane

Dolomiti Energia Trento - Galatasaray Istanbul 64-70

Si apre con una sconfitta la stagione in Eurocup per la Dolomiti Energia Trento che perde in casa contro il Galatasaray nonostante una grande rimonta da -21. La squadra di Nicola Brienza, reduce da due successi in altrettante gare in campionato, inizia malissimo la sfida: infatti, dopo il -1 sul 7-8, incassa un terrificante break di 18-0 e va al primo riposo sotto 32-11, coi turchi che infilano 6 dele 8 triple tentate (2 su 9 al tiro e 6 palle perse invece per l'Aquila). Nel secondo quarto Ale Gentile, l'atletismo di Kelly e due bombe di Mian riportano Trento anche a -15 ma all'intervallo il divario è ancora ampio come indica il 51-34 a tabellone per i turchi.

Nella ripresa è un'altra partita, i padroni di casa si aggrappano a Craft e a King che firmano il -10, poi è Gentile a realizzare il canestro del -7 e a ridere vita alla BLM Group Arena che al 30' vede la squadra sotto di soli 9 punti, 51-60. L'ultimo periodo è una continua rincorsa della Dolomiti Energia ad un Galatasaray lontano parente di quello del primo tempo: Craft e Knox fanno -3, poi sono Kelly e Blackmon a segnare i canestri del -2 sul 62-64. Quando l'aggancio pare fatto, l'Aquila si prendere dalla fretta e forza alcuni tiri, i turchi invece si affidano ad Aaron Harrison e l'ex Kentucky è letale con 5 punti pazzeschi che chiudono il discorso. Il finale è 70-64 per gli ospiti, guidati da Harrison, 20 punti, e da Whittington; Trento paga la brutta serata al tiro e l'inizio disastroso, non bastano i 14 punti di Kelly e i 12 di King. L'Aquila tornerà in campo sabato sera in campionato in casa contro Sassari mentre mercoledì prossimo ci sarà trasferta in Eurocup a Podgorica col Buducnost (gare live su Eurosport Player).

Video - Ale Gentile a quattro ruote motrici! Quando va al ferro non può essere fermato 00:59

Dolomiti Energia Trento: Kelly 14, Blackmon 7, Craft 4, Gentile 9, Mian 6, Forray 3, Knox 7, Mezzanotte 2, King 12, Pascolo ne, Picarelli ne, Lechtaler ne. All.: Brienza.

Galatasaray Istanbul: Webster 3, Whittington 18, Harrison 20, Gokalp 4, Arslan 4, Jones 6, Arar 5, Erdeniz, Moore, Auguste 10, Koksal, Olmaz ne. All.: Erdogan.

Umana Reyer Venezia - Partizan NIS Belgrado 63-66

La rimonta non si concretizza e l'Umana Reyer Venezia si arrende al Partizan Belgrado al Taliercio nell'esordio stagionale in Eurocup. Si impone la formazione serba allenata da Andrea Trinchieri e con alcune conoscenze del basket italiano come William Mosley, Rayshawn Thomas e Nemanja Gordic. Il match inizia sui binari dell'equilibrio, poi sull'11-1 Venezia si ferma e il Partizan chiude il primo quarto con un break di 8-0 chiuso dalla tripla sulla sirena di Jaramaz. Nel secondo periodo i serbi toccano il +12 (24-12) ma la Reyer non molla, si aggrappa a Filloy e l'ex Avellino segna tre canestri di fila per il -6 (24-30) con cui si torna negli spogliatoi.

Il secondo tempo si apre con la bomba di De Nicolao per il -2 ma il Partizan non sta a guardare e torna a +9 grazie a Paige e Mosley. La partita va ad elastico, la squadra di De Raffaele non ci sta e sono le bombe di Bramos e De Nicolao a fare -4 (44-48) quando si va all'ultima pausa. L'ultimo periodo è una battaglia, dopo la tripla per il -1 di Chappell il Partizan scappa a +7, poi tocca a Daye lanciare una rimonta ma ancora una volta i serbi fanno +8 con una schiacciata al volo dell'ex triestino Mosley. Va così fino alla fine, quando Bramos firma 7 punti per il -2 a 9", poi però Watt non controlla il rimbalzo sullo 0/2 di Gordic dalla linea e così resta un'ultima chance sul -3 (1/2 di Walden), un'occasione che Bramos da tre non concretizza. Al Taliercio festeggia quindi il Partizan di Trinchieri, guidato dai 14 punti di Paige e dai 12 di Jaramaz. Per la Reyer l'unico in doppia cifra è Bramos, 12 punti. Domenica Venezia giocherà ancora a Bologna, stavolta contro la Virtus dopo il ko con la Fortitudo, mentre mercoledì prossimo avrà la difficile trasferta in Russia contro la Lokomotiv Kuban di Luca Banchi (gare live su Eurosport Player).

Video - Tre guizzi di Ariel Filloy per Venezia a fine primo tempo 00:30

Umana Reyer Venezia: Udanoh 2, Casarin, Bramos 12, Tonut 2, Daye 9, De Nicolao 9, Filloy 6, Vidamr 5, Chappell 8, Cerella 4, Watt 6, Pellegrino ne. All.: De Raffaele.

Partizan NIS Belgrado: Walden 5, Paige 14, Gordic 7, Parakhouski 2, Jaramaz 12, Bircevic 3, Jankovic 2, Thomas 13, Peiners, Mosley 8, Velickovic ne, Zagorac ne. All.: Trinchieri.

