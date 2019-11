Trento si scava la fossa da sola: terzo quarto da incubo e sconfitta 69-76 con il Buducnost

Dolomiti Energia Trento-Buducnost VOLI Podgorica 69-76

Un terzo quarto raggelante da 8-31 e apertosi con un mega-parziale negativo di 4-25 distrugge un buon primo tempo complessivo e complica le chance di qualificazione alle Top16 della Dolomiti Energia Trento, ora scivolata nella parte bassa della classifica del Gruppo D con un record di 3-4. Di contro, il Buducnost festeggia sul parquet della BNL Arena la prima vittoria stagionale, coronando la crescita vissuta nelle ultime tre gare perse soltanto all'ultimo tiro.

Trento si arena sul piano tattico e psicologico in un secondo tempo in cui soffre tremendamente la ritrovata fisicità e intensità difensiva di un Buducnost fin troppo arrendevole nelle fasi iniziali della partita ed espone le proprie difficoltà nel contenere la verve degli esterni avversari e la strapotenza fisica in area di Hassan Martin, MVP della partita con 18 punti, 7 rimbalzi, 3 recuperi e 4 stoppate. Il big-man del Buducnost è fondamentale per far saltare il banco con le sue ricezioni profonde sulle penetrazioni mal contenute dalle collaborazioni difensive, e picchetta le operazioni nella propria metacampo mandando in totale stallo l'attacco trentino, troppo scarso di idee quando il tiro da fuori comincia a non entrare (7/22 dopo lo sfolgorante 4/4 iniziale che aveva scavato il primo break portando l'Aquila sul +13 alla metà del secondo periodo).

In una ripresa da soli 28 punti segnati (cifra gonfiata da un paio di triple consecutive di Fabio Mian a risultato ormai acquisito per gli ospiti), Trento crolla sotto l'aspetto nervoso e mentale, incapace di trovare un leader che possa estrarre la squadra dalle secche: James Blackmon (top-scorer con 16 punti) e Rashard Kelly si smarriscono dopo un ottimo primo tempo, Alessandro Gentile si auto-affossa senza mai trovare ritmo, e la coppia Aaron Craft-Toto Forray gira sinistramente a vuoto, incapace di restituire compattezza e fiducia alla squadra. Sul lato opposto, Scott Bamforth spacca definitivamente l'inerzia con una fiammata da due triple consecutive alla metà del terzo quarto e passa poi il testimone a Nikola Ivanovic (10) e Martins Meiers (11), utilissimo per tamponare l'ultima carta giocata da Brienza con il quintetto piccolo.

Il tabellino