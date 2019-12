Virtus Bologna con Trento, Brescia con Venezia: i gironi delle Top 16 di Eurocup

In archivio la prima fase di Eurocup, particolarmente piacevole per l'Italia visto che è tutte e quattro le squadre al via hanno conquistato l'accesso alle Top 16: la Virtus Bologna prima del gruppo A, la Reyer Venezia prima del gruppo B, la Germani Brescia terza del gruppo C e l'Aquila Trento quarta del gruppo D. Per le combinazioni già definite prima di iniziare la stagione, le italiane proseguiranno "a due, a due" nella fase successiva, dall'8 gennaio al 4 marzo 2020, da cui usciranno le otto formazioni che si incroceranno nella fase ad eliminazione diretta e si giocheranno il titolo e i due posti per la prossima Eurolega.

I gironi

La Segafredo Virtus Bologna è nel girone E insieme alla Dolomiti Energia Trentino: con le italiane ci sono il Partizan Belgrado di Andrea Trinchieri e i turchi del Darussafacka, formazione che ha vinto la compeitizone nel 2018. Un gruppo sulla carta molto competitivo e difficile in cui proprio l'Aquila sembra destinata al ruolo di "cenerentola" mentre la Virtus di Djordjevic ha tutte le carte in regola per passare il turno.

Nel gruppo F le altre due italiane ovvero Venezia e Brescia: con loro i greci del Promitheas Patrasso, formazione molto ostica soprattutto fra le mura amiche (la Virtus ci ha perso abbastanza nettamente), così come i tedeschi di Oldenburg, squadra in cui militano volti noti alla Serie A come l'ex canturino Blakes e l'ex varesino Tyler Larson. Un raggruppamento in cui l'Umana Reyer può vestire i panni della favorita mentre la Leonessa può essere una outsider.

Gli altri due gironi: il G si presenta equilibrato e interessante con i russi dell'Unics Kazan, i turchi del Galatasaray, il Monaco e lituani del Rytas Vilnius, mentre l'H vanta ben tre squadre spagnole, Malaga, Andorra e Badalona, più i turchi del Tofas Bursa, con l'Unicaja che è una della grandi favorite per la vittoria finale del torneo.

Passeranno ai quarti di finale le prime due di ogni girone, che si incroceranno secondo il seguente schema in ordine di tabellone: 1E-2G, 1F-2H, 1G-2E, 1H-2F.

En plein Italia: 4 su 4 alle Top 16

Quattro squadre al via dell'Eurocup 2019-20 e quattro squadre alle Top 16. Un traguardo che l'Italia non centrava dal 2002-2003, quando il torneo era alla prima edizione e si chiamava Uleb Cup: Udine, Roseto, Trieste, Varese andarono tutte agli ottavi di finale, poi fu Valencia a trionfare. Il bilancio di questa stagione conta in tutto 25 vittorie e 13 sconfitte delle squadre della Serie A, un'inversione di rotta completa se consideriamo che lo scorso anno, 2018-19, non passò nessuna tra Torino, Trento e Brescia, e si terminò la prima fase con un disastroso score di 6 vittorie e 24 sconfitte (0-10 per l'allora Fiat).