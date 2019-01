A Milano non basta James: terza sconfitta consecutiva, a Vitoria festeggia il Baskonia

Terza sconfitta consecutiva per Milano, che cade a Vitoria 80-75 contro un non irresistibile, ma solido, Baskonia. Dopo un primo tempo sempre con la testa avanti, l’Olimpia soffre il rientro dei padroni di casa nella ripresa, andando sotto a fine terzo quarto senza più riuscire a riprenderla. Non bastano i 27 punti di James all’AX Armani Exchange, superata in classifica dallo stesso Baskonia, che sale a 9 successi in 19 partite, avvicinando quota playoff.

La partita

Partenza sprint del Baskonia: 10-4 e difesa milanese che mostra subito i limiti evidenziati nelle due recenti sconfitte. Triple di James e Micov per l’immediato pareggio e dimostrazione di come la forza dell’Olimpia sia nell’efficacia del tiro perimetrale. Inizia l’up&down punto a punto, che vede Milano chiudere a +5 il primo quarto (16-21). Gli ospiti tengono il vantaggio volando a +8 ma lasciando aperto match. Cinciarini è la chiave della difesa milanese, quando questa funziona: il suo recupero e la schiacciata in contropiede di Gudaitis tengono i biancorossi con due possessi di vantaggio, che diventano quattro (34-46) a 2’ dall’intervallo. Al 20’ il punteggio dice 42-49.

Anche nella ripresa Milano mostra le sue due facce: in attacco incisiva e presente a rimbalzo, in difesa spesso assai rivedibile. Voigtmann segna 4 punti in fila e il -1 è cosa fatta dopo un minuto. La tripla di Vildoza produce il primo vantaggio del Baskonia (58-55) e a fine terzo quarto i padroni di casa sono avanti 62-59 dopo un parziale di 20-10. Abbassate le percentuali da due all’Olimpia, Vitoria può contare sulla spinta del proprio pubblico provando a dare la mazzata decisiva all’Olimpia e andando davanti nel record di vittorie. +7 locali a 6 minuti dalla fine, poi la tripla di James (20° punto) rimette un solo possesso di distacco tra le due squadre. Cinciarini dà animo ai suoi difensivamente, consegnando a James il contropiede del -1 a 2’30” dalla sirena. Solito finale da cuori forti. Milano offensivamente è Mike James (unico dei suoi in doppia cifra) e i palloni passano tutti da lui. Vitoria va a +4 con il runner di Huertas a 52” dalla fine, James va in lunetta per il -2. Huertas è lucido e dalla lunetta sigla il 78-74 a 22” dal termine; nel possesso successivo James va al ferro ma sbaglia il sottomano. Altra occasione per l’Olimpia, fallo sul tiro da tre di James: 1/3 dell’americano, contropiede di Huertas e vittoria Kirolbet. Il finale è 80-75, Milano incappa nella terza sconfitta consecutiva.

Il tabellino

Kirolbet Baskonia Vitoria-AX Armani Exchange Milano 80-75

Kirolbet Baskonia Vitoria – AX Armani Exchange Milano Kirolbet Baskonia Vitoria: Penava n.e., Vildoza 6, Gonzalez n.e., Voigtmann 11, Huertas 13, Janning 6, Diop 6, Poirier 17, Garino n.e., Shields 12, Hilliard 9. All. Perasovic

AX Armani Exchange Milano: Della Valle n.e., James 27, Micov 7, Gudaitis 9, Bertans 3, Fontecchio n.e., Kuzminskas 8, Cinciarini 5, Burns, Brooks 4, Jerrells 8, Omic 4. All. Pianigiani