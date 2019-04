Anadolu Efes-AX Armani Exchange Milano in esclusiva su Eurosport Player

Anadolu Efes-AX Armani Exchange Milano: LIVE-Streaming su Eurosport Player!

La gara di andata: AX Armani Exchange Milano-Anadolu Efes Istanbul 81-80

Milano vince ancora una volta al fotofinisch grazie, ancora una volta, al suo fenomeno: Mike James. Il playmaker americano, dopo una partita pessima al tiro (4/20), risolve il match con una tripla pazzesca a un secondo dalla fine.

Gli highlights delle ultime partite dell'Olimpia

Approfondimenti

Calendario | Classifica

Win or Go Home. Certe volte è solo un modo di dire ma per l’Olimpia Milano, ospite a Istanbul dell’Anadolu Efes, è l’unico mantra da rispettare. La compagine di Coach Pianigiani vincendo, entrerebbe nelle prime 8 di Eurolega, conquistandosi i playoff. Dall’altro lato però, l’Anadolu Efes, pur certo del 4° posto (e non può migliorare/peggiorare la sua posizione), ha il dente avvelenato, dopo la sconfitta subita per un solo punto, allo scadere con una tripla pazzeca di James al Forum. L’Olimpia riuscirà nell’impresa?

Data, orario e luogo: giovedì 4 aprile, ore 19:30, Sinan Erdem Dome (Istanbul).