AX Armani Exchange Milano-Fenerbahçe Beko Istanbul in diretta tv e Live-Streaming

Dopo le due vittorie consecutive conquistate contro Zalgiris Kaunas e Panathinaikos Atene, l'AX Armani Exchange Milano cercherà di allungare la striscia positiva ospitando la formazione turca del Fenerbahçe Beko Istanbul, allenata da coach Zeljko Obradovic. La partita, valida per il quarto turno della regular-season di Eurolega, è in programma venerdì 25 ottobre al Forum di Assago alle ore 20.45, e sarà trasmessa in LIVE-Streaming su Eurosport Player, con collegamento dalle ore 20.30.

Gli highlights delle ultime partite dell'Olimpia Milano

L'AX Armani Exchange è reduce da una settimana con luci e ombre. Giovedì scorso, la formazione di coach Ettore Messina ha sbancato il temibile parquet di OAKA domando il Panathinaikos Atene 79-78: decisiva una coppia di tiri liberi di Riccardo Moraschini a meno di 9" dalla sirena. Nel weekend è arrivata invece la seconda sconfitta consecutiva in campionato, la terza nelle prime cinque gare stagionali: l'Olimpia si è arresa 82-78 nella trasferta contro la Vanoli Cremona nonostante i 26 punti di Vladimir Micov. Entrambe le partite sono disponibili on-demand in re-LIVE su Eurosport Player.

Video - Highlights: Panathinaikos OPAP Atene-AX Armani Exchange Milano 78-79 02:18

Video - Highlights: Vanoli Basket Cremona-AX Armani Exchange Milano 82-78 07:54

AX Armani Exchange Milano-Fenerbahçe Beko Istanbul: preview e informazioni

Olimpia Milano e Fenerbahçe Istanbul si sono già affrontate per 14 volte nell'Eurolega moderna (a partire dal 2000), con un saldo nettamente in favore della formazione turca: il Fener è in vantaggio 11-3 nei precedenti e cavalca una striscia positiva di 10 successi consecutivi. L'ultima vittoria biancorossa risale al 28 marzo 2014, durante le Top 16, quando l'allora squadra di coach Luca Banchi violò per la prima e unica volta il parquet della Ulker Sports Hall. Nonostante i precedenti, il Fenerbahçe non si presenta in un gran momento di forma al Forum: la squadra di Obradovic ha un record di 1-2 dopo le due sconfitte iniziali, sofferte in trasferta contro Real Madrid e Stella Rossa Belgrado.

Data, orario e luogo: venerdì 25 ottobre, ore 20:45, Mediolanum Forum di Assago (Milano).