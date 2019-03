AX Armani Exchange Milano-Fenerbahçe Istanbul in diretta tv e Live-Streaming

AX Armani Exchange Milano-Fenerbahçe Istanbul: LIVE su Eurosport ed Eurosport Player

AX Armani Exchange Milano-Fenerbahçe Istanbul sarà trasmessa giovedì 28 marzo alle 20.45 in diretta TV su Eurosport 2 e in LIVE-streaming su Eurosport Player.

Video - Il Bayern è vivo, il Pana vola, Milano crolla: il film dei day 27 e 28 di Eurolega 02:27

AX Armani Exchange Milano-Fenerbahçe Istanbul: preview e informazioni

Nel penultimo appuntamento della regular-season di Eurolega, l'Olimpia Milano sfida il Fenerbahçe Istanbul con l'obbligo di fare l'impresa per qualificarsi ai playoff. Al momento, Milano occupa l'ottavo posto in classifica, l'ultimo disponibile per accedere alla post-season, e vincendo le ultime due gare in calendario sarebbe sicuramente qualificata senza necessità di risultati favorevoli dagli altri campi. Il Fenerbahçe, capolista, ha una striscia aperta di 9 vittorie consecutive contro Milano: all'andata, la squadra di Istanbul vinse 92-85 nonostante una grande prova da 31 punti della stella dell'Olimpia, Mike James.

Data, orario e luogo: giovedì 28 marzo, ore 20.45, Mediolanum Forum di Assago (Milano).

Gli highlights della partita d'andata