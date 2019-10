AX Armani Exchange Milano-Zalgiris Kaunas in diretta tv e Live-Streaming

Dopo la sconfitta al debutto nella trasferta tedesca contro il Bayern Monaco, l'AX Armani Exchange Milano esordisce in Eurolega al Mediolanum Forum ospitando la formazione lituana dello Zalgiris Kaunas, allenata da una leggenda dei parquet internazionali come Sarunas Jasikevicius. La squadra di Ettore Messina scenderà in campo venerdì 11 ottobre, palla a due alle ore 20.45, gara trasmessa in LIVE-Streaming HD su Eurosport Player. Se non aveste la possibilità di seguire la partita in diretta, potete sempre rivederla on-demand in re-LIVE su Eurosport Player.

Gli highlights delle ultime partite dell'Olimpia Milano

Come detto, l'AX Armani Exchange Milano ha esordito in Eurolega con una sconfitta per 78-64 contro il Bayern Monaco, una partita che ha visto il debutto di Luis Scola in maglia biancorossa: l'argentino ha messo a segno 17 punti con 6 rimbalzi. Domenica 6 ottobre, l'Olimpia è tornata in campo in campionato, superando la Pallacanestro Trieste nell'inedita sede del PalaLido per 88-73, con 22 punti di Michael Roll, 15 di Sergio Rodriguez e 13 con 7 rimbalzi e 7 assist di Luis Scola. Entrambe le partite sono disponibili on-demand in re-LIVE su Eurosport Player.

Video - Highlights: Bayern Monaco-AX Armani Exchange Milano 78-64 03:29

Video - Highlights: AX Armani Exchange Milano-Pallacanestro Trieste 88-73 05:42

AX Armani Exchange Milano-Zalgiris Kaunas: preview e informazioni

Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas si affronteranno per l'11esima volta nell'Eurolega moderna (a partire dal 2000), con un bilancio in favore della formazione lituana, capace di vincere 7 gare su 10. Nella scorsa stagione, Milano e Zalgiris hanno vinto le rispettive gare in casa, ma è ancora viva nei ricordi dei tifosi biancorossi la tremenda sconfitta del 9 novembre 2017, quando i lituani sbancarono il Forum con un raggelante 94-62. Nel roster di Milano sono presenti due ex-Zalgiris: Aaron White, arrivato in estate, e Arturas Gudaitis, indisponibile per la partita di venerdì assieme all'altro lungodegente, Nemanja Nedovic. Vladimir Micov, out nella prima partita di Eurolega contro il Bayern per lombalgia, dovrebbe invece essere tra i convocati e in grado di fornire qualche minuto in uscita dalla panchina.

Data, orario e luogo: venerdì 11 ottobre, ore 20:45, Mediolanum Forum di Assago (Milano).