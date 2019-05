Dalle stalle alle stelle, dall'ultimo posto dello scorso anno alla prima Final Four nell'Eurolega moderna: questo il percorso dell'Anadolu Efes che ad Istanbul supera il Barcellona nella decisiva gara 5 e giocherà l'atto conclusivo del torneo alla Fernando Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz. L'Efes se la vedrà coi "cugini" del Fenerbahce mentre l'altra semifinale vedrà di fronte Real Madrid e CSKA Mosca. Per i biancoblu di Istanbul sarà un ritorno alla Final Four dal 2001, quando però giocava nella FIBA SuproLeague.

Anadolu Efes-Barcellona Lassa 80-71

Il match di Istanbul vede il Barcellona partire meglio, la squadra di Pesic prova subito a costruire un vantaggio, tocca il +7 nel primo periodo con una tripla di Singleton (21-28) e poi resta davanti fino a 2' dall'intervallo, quando l'Efes sorpassa sul 44-42 con una tripla del francese Moerman. Una bomba bissata da quella di James Anderson per il 47-42 con cui si torna negli spogliatoi. Nella ripresa la squadra di Ataman tocca il +7 con le bombe dei soliti Moerman e Larkin, poi i blaugrana fanno -1 con Hanga e Kuric, ed è ancora Larkin dall'arco col missile del 61-57 con cui si torna negli spogliatoi. L'ultimo periodo si apre col +10 dell'Efes, 67-57, ma il Barcellona non ci sta e coi canestri di Singleton e Ribas torna fino a -4, 75-71. La squadra di Pesic avrebbe la palla per avvicinarsi ulteriormente ma la perde malamente e sull'azione successiva Moerman mette la tripla dall'angolo del +7 a 29" dal termine che chiude i conti. L'Anadolu ha 18 punti da Larkin e Moerman, sono 10 con 10 assist per Micic; al Barcellona non bastano i 12 punti a testa di Singleton e Heurtel.

La griglia playoff

