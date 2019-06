Basket, Eurolega: Brandon Davies lascia lo Zalgiris Kaunas per il Barcellona

L'ufficialità arriverà nei prossimi giorni, ma è ormai fatta per il passaggio di Brandon Davies dallo Zalgiris Kaunas al Barcellona, come confermato anche dalla moglie del giocatore stesso. Il big-man statunitense è reduce dalla miglior stagione della carriera che lo ha visto viaggiare a 14.2 punti e 5.5 rimbalzi, numeri che gli hanno permesso di essere inserito nel primo quintetto di Eurolega. Davies, sbarcato in Europa nella seconda metà della stagione 2014-15 dopo aver cominciato la carriera da professionista nei Philadelphia 76ers degli anni del "Process", ha giocato anche a Varese nel 2015-16, producendo 13.3 punti a partita.