Basket, Eurolega: il Buducnost esonera coach Aleksandar Dzikic

Al termine del girone d'andata, il Buducnost VOLI Podgorica ha scelto di esonerare il coach, Aleksandar Dzikic, che lascia la squadra al penultimo posto con un record di 3-12. Il club montenegrino non sta particolarmente brillando nemmeno in Lega Adriatica (dov'è campione in carica), con un record di 8-4, buono per il terzo posto in classifica. La squadra è stata momentaneamente affidata all'assistente, Djordje Adzic, ma è prossimo l'arrivo di Jasmin Repesa. Il Buducnost affronterà l'Olimpia Milano al Forum nel prossimo impegno di Eurolega, giovedì 3 gennaio.