Basket le Mag: i club più ricchi dell'Eurolega, Real ha il budget più alto, Milano al 5° posto

La rivista francese Basket le Mag ha pubblicato un’analisi sui budget complessivi delle squadre partecipanti all’Eurolega 2018-2019, mostrando quanto speso da ogni club e quanto di questo viene utilizzato per gli stipendi di giocatori e staff tecnico.

Al primo posto ci sono le spagnole: c’è il Real Madrid, anche il Barcellona

Al primo posto di questa speciale classifica, ci sono i campioni in carica del Real Madrid. Gli spagnoli hanno a disposizione un budget da 42 milioni di euro e ben 31 vengono utilizzati per gli ingaggi dei giocatori. Subito dietro il Real, ci sono gli storici rivali del Barcellona (36 milioni e 27 per gli ingaggi), poi i russi del CSKA Mosca (36-18).

La lista di tutte le squadre dell'Eurolega:

Leggera flessione per il Fenerbahce, Milano ha il quinto budget

Quarta posizione per i turchi del Fenerbahce (30-18) nonostante sia partita senza title sponsor ad inizio stagione, e al quinto posto c’è invece l’AX Exchange Milano. La squadra italiana ha un budget di 25 milioni, ma ha un monte ingaggi di 12 milioni, più basso rispetto ad altre squadre che la seguono in questa classifica.

Più indietro i club greci

Molto indietro alcune due storiche squadre della pallacanestro europea come Olympiacos e Panathinaikos. I club meno ricchi di questa Eurolega sono i turchi del Darussafaka (6 milioni di budget) e i montenegrini del Buducnost (5,8 milioni).

