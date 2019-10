Bayern Monaco-AX Armani Exchange Milano in diretta tv e Live-Streaming

L'avventura europea dell'AX Armani Exchange Milano comincia giovedì 3 ottobre alle 20.30 con la trasferta tedesca sul parquet del Bayern Monaco. La formazione bavarese ha perso la sua superstar, Derrick Williams, passato al Fenerbahçe, ma l'ha rimpiazzato pescando un altro potenziale colpaccio dal mercato dei free agent NBA con Greg Monroe. Il debutto dell'Olimpia sarà trasmesso in diretta TV su Eurosport 2, e sarà visibile anche in LIVE-Streaming su Eurosport Player. Se non doveste avere la possibilità di seguire la partita in diretta, niente paura: Bayern Monaco-AX Armani Exchange Milano sarà disponibile anche on-demand in re-LIVE su Eurosport Player.

Gli highlights delle ultime partite dell'Olimpia

L'AX Armani Exchange Milano ha già debuttato in campionato disputando due partite nella prima settimana di LBA Serie A. La squadra di Ettore Messina ha esordito battendo la De'Longhi Treviso al PalaVerde 75-53 ma è poi caduta alla prima casalinga al Forum, sconfitta 73-65 dalla Germani Basket Brescia. Le due partite sono ora disponibili on-demand in re-LIVE su Eurosport Player.

Video - Highlights: De' Longhi Treviso-AX Armani Exchange Milano 53-75 05:04

Video - Highlights: AX Armani Exchange Milano-Germani Brescia 65-73 07:41

FC Bayern Munich-AX Armani Exchange Milano: preview e informazioni

Bayern Monaco e Olimpia Milano si affrontano per la quinta volta nella storia dell'Eurolega moderna (a partire dal 2000). Il bilancio è in parità sul 2-2: Milano ha vinto le prime due sfide, datate 2014-15, ma si è arresa in entrambe le occasioni nella passata stagione, capitolando 78-80 al Forum di Assago e 93-87 all'Audidome. L'Olimpia si presenta ai blocchi di partenza della nuova stagione di Eurolega con l'obiettivo di centrare un posto playoff (chiudendo quindi la regular-season tra le prime otto), mentre il Bayern Monaco, sulla carta leggermente indebolito rispetto alla scorsa annata, si piazza nel gruppo delle outsider, ma comunque capace di exploit per risalire posizioni in classifica e lottare per gli ultimi due posti playoff.

Data, orario e luogo: giovedì 3 ottobre, ore 20:30, Audidome (Monaco di Baviera).