CSKA corsaro a Barcellona come il Bayern a Chimki, Repesa vince ancora col suo Buducnost

Khimki Mosca – Bayern Monaco 60-71

Il Bayern Monaco espugna Mosca con un gran secondo tempo e uno strepitoso Derrick Williams (20 punti e 5 rimbalzi), confermandosi squadra che ambisce sempre più seriamente ai playoff. Partenza devastante del Khimki: 19-5 e gara che sembra indirizzata dopo appena 5 minuti. Primo quarto da 26-10. Il Bayern torna a contatto con un parziale di 12-24 nel secondo toccando il -4. Gara completamente ribaltata nella ripresa. Parzialone ospite: 10-21 con un trascinante Derrick Williams che manda i suoi a +10 all’ultimo intervallo corto. Resta così fino in fondo ed è la decima vittoria dei bavaresi in Eurolega, che bilancia perfettamente il record della squadra.

Video - Highlights: Khimki Mosca-Bayern Monaco 60-71 02:16

Darussafaka Tekfen Istanbul – Kirolbet Baskonia Vitoria 80-75

Il Darussafaka, ultimo in classifica, batte il Baskonia e ne ferma la corsa verso i playoff. Dopo un primo quarto da 21-29, ne arriva un secondo nel quale i padroni di casa fanno meglio e tengono la gara punto a punto. Match in equilibrio anche nella seconda parte, con il Darussafaka che strappa nell’ultimo quarto trovandosi avanti negli ultimi minuti. Nel concitato finale a spuntarla è la squadra di Ernak, col punteggio di 80-75 (Douglas 21, Eric 18). Brutto stop per il Baskonia, che ora ha un record di 9 vinte e 11 perse, a ridosso delle prime otto.

Video - Highlights: Darussafaka Tekfen Istanbul-Kirolbet Baskonia Vitoria 80-75 02:11

Buducnost Voli Podgorica – Herbalife Gran Canaria 75-70

Sesta vittoria stagionale in Eurolega per il Buducnost, che agguanta il record di Gran Canaria (6-14). La squadra di Jasmin Repesa infila anche la terza consecutiva grazie alle super prestazioni di Norris Cole e del giovanissimo Goga Bitadze. L’ex Avellino firma una gara da 20 punti, 5 rimbalzi e 5 assist mentre il classe ’99 sfodera una prova da 16 punti, 7 rimbalzi e 27 di valutazione. Un ragazzo di cui sentiamo e sentiremo sempre più parlare nel corso dei prossimi mesi.

Video - Highlights: Buducnost Voli Podgorica-Herbalife Gran Canaria 75-70 02:17

Barcellona Lassa – CSKA Mosca 76-84

Il CSKA Mosca espugna il Palaublaugrana e tiene il passo di Fenerbahce e Real Madrid, con la 15° vittoria messa in cascina. Gara equilibratissima, con un primo quarto da 20-20. Difese intense e toste, falli che pesano fin dai primi quarti e De Colo dominante con 11 punti nei primi 14 minuti giocati. Il match cambia nel terzo quarto, quando il Barça va a +9 con un Claver in formato superlusso (17 alla fine). Ultimo quarto da brivido: Barcellona sempre avanti, poi la tripla di De Colo (7/10 da tre) rimanda avanti i suoi a 5 minuti dalla fine. CSKA a +6 dopo il canestro di Kurbanov, che si ripete nel finale con una tripla che a un minuto dalla sirena sembra quella della staffa (+9). Risponde Kuric con la stessa arma, ma dall’altra parte Rodriguez vola a canestro mettendo la sigla d’autore sul successo ospite. Finisce 76-84 e CSKA che raggiunge la 15° vittoria in stagione.

