Datome fa volare il Fenerbahce: battuto il Real e primato al giro di boa, esordio ok per Pitino

Fenerbahce Beko Istanbul – Real Madrid 65-63

Il Fenerbahce batte anche il Real Madrid e stacca la squadra spagnola di due vittorie in classifica, vincendo il titolo di campione d’inverno di Eurolega, che arriva oggi al suo giro di boa di metà regular season. Primo quarto favorevole ai padroni di casa, che prendono vantaggio e scappano sull’8-2 tenendo sempre la testa avanti. Vesely e Datome spiccano con le loro prestazioni, ma il Real resta nel match grazie alle giocate di Randolph e al 2/3 da tre di Carroll. Dopo i primi 10’ la squadra di Obradovic è avanti 22-12; gap che si riduce in un attimo nel secondo parziale portando al pareggio “blanco” a quota 32 prima dell’intervallo (dopo un parziale di 10-20). Il terzo periodo richiama il primo: Fener a +5 con Datome e Vesely in doppia cifra, Real all’inseguimento ma sempre in partita; 48-44 all’alba degli ultimi 10 minuti. Gli ospiti mettono la testa avanti nell’ultimo periodo andando anche a +6 a 3’ dalla fine. Ultimi secondi splendidi: Guduric sigla il -3 poi Ali sbaglia la tripla dell’aggancio, Melli lo segue con un altro errore dalla lunga distanza. Altra occasione per i turchi: Sloukas sbaglia dall’arco ma Vesely va a rimbalzo e schiaccia il -1 a una manciata di secondi dal termine. Ci pensa Datome a cambiare le sorti del match, segnando il canestro e fallo che vale la vittoria a 6 secondi dalla sirena. E’ così che l’azzurro si conferma MVP del match, chiudendo con 17 punti e il canestro della staffa. Primato assoluto e solitario confermato per la squadra di Obradovic.

Video - Highlights: Fenerbahce Beko Istanbul-Real Madrid 65-63 02:12

Panathinaikos Opap Atene - CSKA Atene 96-84

Esordio positivo per Rick Pitino sulla panchina del Pana. Il coach americano, Hall of famer del basket universitario, conduce la sua nuova squadra alla prestigiosa vittoria sul CSKA Mosca. La scelta iniziale di Pitino è di affidarsi ai giocatori greci, come per ritrovare l’identità di squadra. E nel primo tempo paga. Dopo un primo quarto a inseguire, chiuso sul -7, si scalda OAKA e si scalda il Pana stesso, che piazza un controparziale devastante di 36-18 che vale il +11 al 20’. Il gap resta pressoché invariato nel terzo quarto, ma l’iniziale 8-0 del CSKA a inizio ultimo quarto rimette le cose in parità. Clyburn (24) è una furia, il Pana perde sicurezza e sembra si possa arrivare a un finale punto a punto. I Greens si aggrappano al loro leader, Nick Calathes, che sigla la tripla del +6. E’ la fiamma che accende nuovamente i suoi: sprint e nuovo +11 quando mancano 4 minuti alla sirena. E’ il solco decisivo per il Pana di Pitino, che sale anche a +15 e chiude la gara a 2 giri di lancette dalla fine. Si chiude sul 95-84, settima vittoria per il Pana che avvicina la zona playoff e quarta sconfitta per il CSKA, che resta terzo con due vittoria di margine su Efes e Olympiacos.

Video - Highlights: Panathinaikos Opap Atene-CSKA Mosca 96-84 02:09

Bayern Monaco – Buducnost Voli Podgorica 93-88

Il Bayern prosegue nella propria corsa ai playoff (ora è 6°) battendo il Buducnost dopo una gara a due facce, conquistando così l’ottava W stagionale. Gli ospiti partono all’assalto, con la voglia di staccarsi dalla ultime piazze della classifica, giocando un primo quarto importante chiuso avanti 14-21. Non da meno il secondo, dove la squadra ospite si trova avanti anche di 12 punti e chiude saldamente avanti all’intervallo. Non sembra esserci storia anche nella ripresa, con il Buducnost che vola a +16 grazie anche il nuovo acquisto, ex Avellino, Norris Cole (14 punti in meno di 13’ sul parquet). Ma tutto cambia quando si accende Derrick Williams – già devastante e decisivo nel match giocato dai bavaresi a Milano contro l’Olimpia -, i suoi canestri, insieme a quelli di Lucic, Hobbs e Barthel ribaltano completamente il match portando il Bayern a +7 negli ultimi 3 minuti di gioco. Non è finita però perché il Buducnost torna a contatto: -3 a 1’30” dalla fine. A deciderla sono i liberi di Barthel e Dedovic, che fissano il risultato sul 93-88.

Video - Highlights: Bayern Monaco-Buducnost VOLI Podgorica 93-88 02:17

Herbalife Gran Canaria – Zalgiris Kaunas 73-66

Gran Canaria ottiene un successo importante battendo lo Zalgiris sul campo di casa. Il match procede in equilibrio nel primo quarto, ma già nel secondo i padroni di casa prendono 10 punti di margine, con i quali vanno al riposo di metà gara. La reazione degli ospiti c’è nel terzo periodo, ma Gran Canaria tiene la testa avanti. Rabaseda (13) e Balvin (10) mantengono l’Herbalife in sostanziale controllo, con gli ospiti che cercano l’ultimo aggancio nei 5 minuti conclusivi. Pressing alto e tanta intensità per il gruppo di Jasikevicius, che rosicchia qualcosa arrivando a -6. Eriksson ricaccia indietro gli ospiti con una tripla ma al 39’ il punteggio dice 69-66 per merito della costanza di Kaunas. I liberi di Oliver a 31” dalla sirena sono decisivi, il finale è 73-66. Sesta vittoria per Gran Canaria.

Video - Highlights: Herbalife Gran Canaria-Zalgiris Kaunas 73-66 02:08

